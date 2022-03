Samostalna karijera bivše Frajle: "Moja duša" je definitivno novi hit koji će se slušati

Jednom je izjavila da su radost stvaranja i glazbene suradnje njezino pogonsko gorivo, a u posljednjih godinu dana to je u cijelosti potvrdila. Marija Mirković koja je glazbenu karijeru započela uz skupinu The Frajle, za koju je napisala neke od njihovih najpoznatijih hitova, u nepunih godinu dana solo karijere niže uspjeh za uspjehom. Sada nam se predstavlja novim singlom "Moja duša" za koji je napisala i tekst i glazbu. Skladba je to u čijim će se riječima mnogi prepoznati, a Marija je dala i svoj sada već prepoznatljiv glazbeni pečat.

Novi je singl nastao u suradnji s trojicom producenata, a to su iskusni Dragan Brnas i mladi dvojac 8bit, iza kojega stoje Rando Stipišić i Luka Mrduljaš. Spot za novi singl sniman je u Istanbulu i slikom priča ljubavnu priču o pripadnosti jedne duše koja obećaje zagrljaje i pripadnost u trenucima najvećih nevolja. Autorica spota je Sandra Marković koja predivnim kadrovima prati tekst skladbe do posljednjeg zagrljaja.

Novi je singl nastavak Marijine uspješne solo karijere u koju je krenula prije nepunih godinu dana. Nakon što je na prošlogodišnjoj Dori grupa Cambi otpjevala njezin hit "Zaljubljen" odmah su proglašeni najvećim pozitivnim iznenađenjem toga natjecanja. Skladba je ostvarila niz nominacija među kojima su one za Zlatni studio, Hit godine na Narodnom radiju, a proglašena je i jednom od najstreamanijih pjesama godine.



Proteklo razdoblje Marija je obilježila i brojnim suradnjama posebno pišući za Alku Vuicu s kojom, kako je i najavila, stvara pozitivne i energične pjesme u kojima se prepoznaju sve žene. Surađuje i s tenorom Matom Grgatom i drugim izvođačima.

