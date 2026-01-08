Manekenka (21) podijelila jezive detalje napada u Dubaiju koji joj je ostavio trajne posljedice

Deset mjeseci nakon što je pronađena uz cestu u komi, unakažena i slomljene kralježnice, ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk (21) otkrila je stravične detalje napada u Dubaiju, prenosi The Sun. Iako su tamošnje vlasti tvrdile da je 'pala s visine', njezine ozljede sugerirale su drugačije. Naime, Ukrajinka je pronađena skalpirana, s kosom odrezanom nožem i dubokim ožiljkom koji joj i danas presijeca lice, nakon čega je provela tjedne u komi i mjesece u invalidskim kolicima. Naposljetku se oporavila u Trondheimu u Norveškoj, gdje živi njezina majka.

U početku se nagađalo da je Marija bila žrtva zloglasne 'Porta Potty' zabave, na kojima superbogati šeici navodno plaćaju goleme svote za ponižavanje i zlostavljanje mladih influencerica. Međutim, Maria tvrdi da iza njezina mučenja ne stoje šeici, već razmažena djeca bogatih ruskih i ukrajinskih poduzetnika. - Počeli su me zadirkivati zašto ne pijem, zatim su me gurali, a onda su se počeli rugati govoreći 'ti pripadaš nama, radit ćemo što god želimo.' Pokušala sam se praviti da je to šala. Počeli su se ponašati neprimjereno, lomili boce po podu, cijeli pod je bio prepun razbijenog stakla i nije se moglo hodati. Zatim su me zastrašivali, uzeli osobne stvari, uključujući putovnicu. Naginjali su prema seksu, a ja nisam uzvraćala, što je njih još više razbjesnilo - ispričala je manekenka.

Kovalčuk je uspjela pobjeći na gradilište i ondje se sakriti, no ne zadugo. Muškarci su je pronašli, pretukli, a zatim joj "doslovno odrezali kožu s tjemena te Mariju bacili s ruba na cestu." Snimke događaja s nadzornih kamera izbrisane su: - Prošlo je tri mjeseca, policija je čekala da se snimke automatski obrišu. Sada nema dokaza - tvrdi manekenka, koja je novinarima pokazala da ponovno hoda nakon čak 10 velikih operacija.

- Isprva sam se osjećala doslovno slomljeno, kao pokvarena lutka, i uopće nisam mogla zamisliti svoju budućnost. Pitala sam se kako ću živjeti s tim ozljedama, s tim ožiljkom, deformirana… kako ću nastaviti dalje - otvorila se svojim pratiteljima i dodala kako nije znala kako će pronaći ljubav: - Ali s vremenom se moj pogled na svijet počeo mijenjati. Počela sam više obraćati pažnju na svoj unutarnji svijet i shvatila da je najvažnije ono što osjećaš i što učiš. Naravno, bilo je teško, ali uspjela sam zahvaljujući podršci svojih najbližih i prijatelja. Osjetila sam iscjeljujuću moć ljubavi - poručila je.

Podsjetimo, ukrajinska manekenka kazala je kako se u Dubaiu našla poslom, a skupinu mladića upoznala je kada su joj ponudili pomoć nakon što je propustila let za Tajland. Jedan od mladića obećao je organizirati let privatnim avionom koji je navodno pripadao njegovom ocu. Prije polaska, grupa je predložila djevojci da ostane u hotelskoj sobi i na zabavi. Kako je kazala, u sobi su bila braća Artem i Oleg Papazov - sinovi poslovnog čovjeka iz Donjecka koji trenutno s obitelji živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i posjeduje nekoliko tvrtki. Uz njih su bili još dvojica mladića – Oleksandr Laptinsky i Maksym Krasheninikov. Potonji je otišao ranije i, prema riječima manekenke, nije sudjelovao u kasnijim događajima. U sobi su bile i dvije djevojke – 19-godišnja blogerica Oleksandra Mertsalova i 16-godišnja Milena Dolganova, piše UNN.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/