DUGOGODIŠNJI PRIJATELJ

Menadžer otkrio detalje o Halidovoj bolesti: 'Liječnik je rekao da je otišao uzalud'

Umro je Halid Bešlić
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 13:48

"Što se Halidove bolesti tiče, nisam medicinar, ali znao sam ponešto o malignim bolestima. Nisam o tome razgovarao s Halidom, ali mi je jedan njegov kompozitor rekao da su bili u Ljubljani, gdje su mu snimali jetru i da je tada postojala mogućnost operacije, koja bi mu produžila život. Ne znam kako je to propušteno, rekao je Pašić

Sadik Pašić Paja, dugogodišnji estradni menadžer i suprug pjevačice Branke Sovrlić, godinama je surađivao s glazbenom legendom Halidom Bešlićem, a njihovog prijateljstva emotivno se prisjetio za Kurir.  "Nakon fakulteta, pa čak i tijekom studija, bavio sam se estradom. Mislim da sam radio najviše koncerata s pjevačima. Radio sam sa svima, a Halid je bio nezaobilazan. Kako se sve ovako dogodilo, često se kaže da se o mrtvima govori sve najbolje. Međutim, kod Halida to nije bila fraza. On je bio toliko neposredan i jednostavan da kod njega nije bilo glume ni ikakvog foliranja. Kod nas se uvijek govorilo: 'Kakva ti bude dženaza, znat će ljudi kakav si bio čovjek'", rekao je Pašić.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
Umro je Halid Bešlić
1/22

Pašić se dotaknuo i Halidove bolesti, naglašavajući kako mnoge informacije u to vrijeme nisu bile jasno iskomunicirane. "Što se Halidove bolesti tiče, nisam medicinar, ali znao sam ponešto o malignim bolestima. Nisam o tome razgovarao s Halidom, ali mi je jedan njegov kompozitor rekao da su bili u Ljubljani, gdje su mu snimali jetru i da je tada postojala mogućnost operacije, koja bi mu produžila život. Ne znam kako je to propušteno. Jedan liječnik u Banjoj Luci rekao je da je njegov život otišao uzalud. Ljudi često imaju nešto “preče” od brige za vlastito zdravlje. Halidu je druženje bilo važnije, a liječnici mu nisu govorili točno stanje kako ga ne bi prepali", ispričao je Pašić. Dodao je i kako je Bešlić bio iznimno velikodušan. "Ima mnogo pjevača, ali kada prijeđeš granicu borbe za opstanak, ljudi se znaju promijeniti. Ne znam primjere da su ljudi častili kao Halid. Estrada nije samo osmijeh i šminka, svatko svojim postupcima govori o sebi", rekao je.

Na kraju se Pašić osvrnuo i na Halidov posljednji ispraćaj, istaknuvši kako nisu svi koji su se pojavili bili iskreni. "Slabo se krećem, imam problem s koljenom, pa nisam išao kod Dina. Mnogi su željni javnosti, samo da se fotografiraju, pa makar i na Halidovoj sahrani. Sejda je bila teško bolesna i svi su očekivali da će ona otići prije Halida, zato joj je i posvetio pjesmu. Vodeći je po liječnicima saznao je i za svoju bolest. Žao mi je, bio je drag svima. Znao sam ga u dušu, a mnogi su se kitili njegovim imenom, baš kao u pjesmi: “Gdje si bio kad sam bio nitko”. Da je bio loš čovjek, rekao bih bez obzira na sve, ali on je bio – duša", zaključio je Pašić.

Šokantan životni put

Naša poznata manekenka upala je u pakao droge, doživjela moždani udar pa spas našla u vjeri

Lice Ive Brčić bilo je na billboardima u velikim metropolama, a izvana je sve izgledalo kao ostvarenje sna .No, na vrhuncu karijere, 1999. godine, Brčić je u Miamiju doživjela moždani udar. Srušila se u stanu dan prije puta na snimanje u Kolumbiju, a probudila se tek nakon 32 sata. Uslijedio je boravak u bolnici i ozbiljno upozorenje liječnika da mora promijeniti životne navike

