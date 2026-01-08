Naši Portali
DUGO SU IMALI VEZU NA DALJINU

Dečka Ivane Mišerić ne viđamo često, sada je objavila zajedničku fotku i pokazala kako uživaju u zimskoj idili

Zagreb: Odabir Najadventa Večernjeg lista
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Veernji.hr
08.01.2026.
u 07:00

Uz galeriju zimskih trenutaka, Ivana je svojim pratiteljima uputila kratku poruku: "Sretno! Od srca. Svima!

Omiljena radijska voditeljica Ivana Mišerić ušla je u 2026. godinu ispunjena optimizmom i okružena najbližima. Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija i kratki video koji prikazuju pravu zimsku idilu u kojoj uživa s dečkom Draženom i sa psom Fridom. Na objavi vidimo nasmijanu Ivanu kako se bezbrižno igra na snijegu, pravi anđele i pozira sa svojim partnerom, dok snježne pahulje stvaraju čarobnu atmosferu.  Uz galeriju zimskih trenutaka, Ivana je svojim pratiteljima uputila kratku poruku: "Sretno! Od srca. Svima! Neka nam je zdrava dvadesetšesta u svakom smislu. S planom ili bez, sa ciljem ili bez… samo da smo mrvu bolji ljudi nego prošle godine", napisala je voditeljica. Njezina poruka naišla je na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj uzvratili lijepim željama. 

Protekla godina za Ivanu je bila obilježena velikim promjenama i na profesionalnom planu. Nakon dvanaest godina na Otvorenom radiju, u ljeto 2025. godine napravila je, zajedno s kolegama Filipom Hanom i Brunom Bucićem, takozvani "najveći radijski transfer" i prešla na Bravo! radio, gdje sada vodi jutarnji program. - Jedno poglavlje je završilo. Na Otvorenom radiju živjela sam svoje najljepše i najteže godine. Najljepše… jer mi je taj radio bio dom. Kuća. Siguran komad kopna u svim ludilima života koja su me potapala. Neobična obitelj s genijalnim ljudima koji su me naučili, odgojili i bili podrška. Za sve. Bruno i Filip. Braća. Koja me drže i čvršće nego što sami znaju. Taj komad stijene za koju sam se hvatala često – su i ljudi koji su slušali našu emisiju ili ponekad naišli i osjetili da su dobrodošli. Mi smo slušali njih, oni su pričali s nama, najbliže izrazu – živim ono što radim ili radim ono što živim… …a dođe na isto. Suptilno i bez pritiska sve je plovilo. - napisala je Ivana na društvenim mrežama nakon odlaska s Otvorenog.

Ivana je svoju veziu s IT stručnjakom Draženom Kovačevićem na društvenim mrežama objavila 2021. godine. Dražen je iz Istre i na početku su imali vezu na daljinu, a onda se on preselio Ivani u Veliku Goricu i zajedno su tamo kupili i stan.  Ivana se svojim novim odabranikom prvi puta pohvalila u prosincu 2021. godine kada je na svojem Instagram profilu podijelila prvu fotografiju na kojoj pozira s dečkom. Uz objavu je kratko napisala 'Moje svjetlo' i dodala hashtag 'sve'. 
showbiz dečko Ivana Mišerić

Šokantan životni put

Naša poznata manekenka upala je u pakao droge, doživjela moždani udar pa spas našla u vjeri

Lice Ive Brčić bilo je na billboardima u velikim metropolama, a izvana je sve izgledalo kao ostvarenje sna .No, na vrhuncu karijere, 1999. godine, Brčić je u Miamiju doživjela moždani udar. Srušila se u stanu dan prije puta na snimanje u Kolumbiju, a probudila se tek nakon 32 sata. Uslijedio je boravak u bolnici i ozbiljno upozorenje liječnika da mora promijeniti životne navike

