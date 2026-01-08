Bulj odgovara na kritike koliko je platio Lidiju Bačić i ostale izvođače: Očito je problem što sve objavljujemo javno, a ne kao i vi neistinito

Nakon što je nezavisna lista dr. Jadrijevića prozvala gradonačelnika Sinja Mira Bulja zbog iznosa koje su pojedini izvođači dobili za nastup na Adventu. Naveli su i kako je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500 eura + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura za pjevanje pred 77 ljudi. Više o tome možete pročitati ovdje, a u nastavku donosimo reakciju gradonačelnika Bulja na kritike koje su mu upućene.

Gradonačelnik Grad Sinja odgovara na prozivke NL Jadrijevića : Sinj danas živi i to jedini problem onima koji su ga godinama gasili

Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu. Nezavisna lista Jadrijevića u svom priopćenju spominje “insinuacije o rasipništvu i privilegiranim izvođačima”. O kakvim privilegiranim izvođačima pričaju i kakvim dogovorima?! Da su željeli istinito informirati javnost znali bi da svi ugovori za nastupe, sadrže komponente o cijeloj produkciji razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji što značajno umanjuje iznos koji je namijenjen bendovima ili izvođačima. Očito je problem što sve objavljujemo javno i transparentno, a ne kao i vi neistinito ili nikako. Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura. A plaćalo se i tada, plaćalo se za izvođače koje nitko nije dolazio slušati, plaćalo se za prazne stolove, trgove i ulice. Sjetimo se vaših Advenata koje su građani provodili u općoj tami, bez sadržaja i bez života. Danas, kada sam kao gradonačelnik posve usmjeren na dobrobit naroda, situacija je potpuno drugačija: nije bilo građanina koji nije popio čašu kuhanog vina na adventskim kućicama, svi razgovaraju, druže se i uživaju u događanjima. I upravo to je očito problem, problem je što radimo za naš narod, a ne za sebe. Problem je očito što građani sada vide da gradski proračun služi njima, da ne služimo osobnim interesima, promociji i ne pogodujemo rudokop koaliciji i rudokop mafiji. Tu smo da radimo za građane, da Sinj živi.

Ako je rasipništvo:

• ugoditi tisućama građana ovog grada,

• davati uskrsnice i božićnice, Alkaricu,

• poticati mlade obitelji, novorođenčad

• pomoći građanima i njihovim obiteljima u potrebi

• osigurati stipendije za sve studente i učenike što nema nijedan grad u Hrvatskoj

• osigurati besplatan prijevoz za učenike i studente

I sve to uz najniži porez na dohodak što imaju samo rijetki gradovi zbog čega Sinjanke i Sinjani imaju veće plaće . Ako je to za njih rasipništvo, onda potpisujemo biti rasipnici. Dajemo sve od sebe da mladi ostanu živjeti na ovim i to se vidi u svakom kutku, svakom osmijehu, svakom događaju i svakom trenutku u kojem Sinj živi. Jedina logična pitanja koja građani Sinja postavljaju su vezana uz afere sinjske rudokop koalicije su:

• protupravno vraćanje neaktivnog eksploatacijskog polja Kojića grede,

• IEC Sinjska alka napravljena mimo svih pravila struke,

• okretanje leđa radnicima Čistoće

• neizglasavanje rebalansa za sport

Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep, niti sam se udruživao s raznim Krasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome. Vi bi željeli mračan i depresivan grad kakav ste nam i ostavili, imali ste se priliku pokazati, narod vam je poručio da ne znate.

S poštovanjem,

Grad Sinj