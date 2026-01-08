Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
GRAD SINJ

Bulj odgovara na kritike koliko je platio Lidiju Bačić i ostale izvođače: Očito je problem što sve objavljujemo javno, a ne kao i vi neistinito

Sinj: Miro Bulj dao je izjavu medijima uoči početka 310. Sinjske alke
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 14:35

Gradonačelnik Grad Sinja odgovara na prozivke NL Jadrijevića : Sinj danas živi i to jedini problem onima koji su ga godinama gasili. Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika  NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu

Nakon što je nezavisna lista dr. Jadrijevića prozvala gradonačelnika Sinja Mira Bulja zbog iznosa koje su pojedini izvođači dobili za nastup na Adventu.  Naveli su i kako je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500 eura + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura za pjevanje pred 77 ljudi. Više o tome možete pročitati ovdje, a u nastavku donosimo reakciju gradonačelnika Bulja na kritike koje su mu upućene. 

Gradonačelnik Grad Sinja odgovara na prozivke NL Jadrijevića : Sinj danas živi i to jedini problem onima koji su ga godinama gasili
Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika  NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu. Nezavisna lista Jadrijevića u svom priopćenju spominje “insinuacije o rasipništvu i privilegiranim izvođačima”. O kakvim privilegiranim izvođačima pričaju i kakvim dogovorima?!  Da su željeli istinito informirati javnost znali bi da svi ugovori za nastupe, sadrže komponente o cijeloj produkciji razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji što značajno umanjuje iznos koji je namijenjen bendovima ili izvođačima.  Očito je problem što sve objavljujemo javno i transparentno, a ne kao i vi neistinito ili nikako. Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura.  A plaćalo se i tada, plaćalo se za izvođače koje nitko nije dolazio slušati, plaćalo se za prazne stolove, trgove i ulice.  Sjetimo se vaših Advenata koje su građani provodili u općoj tami, bez sadržaja i bez života. Danas, kada sam kao gradonačelnik posve usmjeren na dobrobit naroda, situacija je potpuno drugačija: nije bilo građanina koji nije popio čašu kuhanog vina na adventskim kućicama, svi razgovaraju, druže se i uživaju u događanjima. I upravo to je očito problem, problem je što radimo za naš narod, a ne za sebe. Problem je očito što građani sada vide da gradski proračun služi njima, da ne služimo osobnim interesima, promociji i ne pogodujemo rudokop koaliciji i rudokop mafiji. Tu smo da radimo za građane, da Sinj živi. 

FOTO Lidija Bačić ranije je izgledala drugačije! Evo koliko se zapravo promijenila
Sinj: Miro Bulj dao je izjavu medijima uoči početka 310. Sinjske alke
1/38

 Ako je rasipništvo:
 • ugoditi tisućama građana ovog grada,
• davati uskrsnice i božićnice, Alkaricu,
• poticati mlade obitelji, novorođenčad
• pomoći građanima i njihovim obiteljima u potrebi
• osigurati stipendije za sve studente i učenike što nema nijedan grad u Hrvatskoj
• osigurati besplatan prijevoz za učenike i studente
I sve to uz najniži porez na dohodak što imaju samo rijetki gradovi zbog čega Sinjanke i Sinjani imaju veće plaće . Ako je to za njih rasipništvo, onda potpisujemo biti rasipnici.  Dajemo sve od sebe da mladi ostanu živjeti na ovim i to se vidi u svakom kutku, svakom osmijehu, svakom događaju i svakom trenutku u kojem Sinj živi. Jedina logična pitanja koja građani Sinja postavljaju su vezana uz afere sinjske  rudokop koalicije su:
 • protupravno vraćanje neaktivnog eksploatacijskog polja Kojića grede,
• IEC Sinjska alka napravljena mimo svih pravila struke,
• okretanje leđa radnicima Čistoće
• neizglasavanje rebalansa za sport
Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep, niti sam se udruživao s raznim Krasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome.  Vi bi željeli mračan i depresivan grad kakav ste nam i ostavili, imali ste se priliku pokazati, narod vam je poručio da ne znate.
S poštovanjem, 
Grad Sinj 
Ključne riječi
showbiz kritike Lidija Bačić advent Miro Bulj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
Šokantan životni put

Naša poznata manekenka upala je u pakao droge, doživjela moždani udar pa spas našla u vjeri

Lice Ive Brčić bilo je na billboardima u velikim metropolama, a izvana je sve izgledalo kao ostvarenje sna .No, na vrhuncu karijere, 1999. godine, Brčić je u Miamiju doživjela moždani udar. Srušila se u stanu dan prije puta na snimanje u Kolumbiju, a probudila se tek nakon 32 sata. Uslijedio je boravak u bolnici i ozbiljno upozorenje liječnika da mora promijeniti životne navike

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!