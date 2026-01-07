FOTO Franka Batelić podijelila čarobne trenutke s djecom, evo kako su uživali u snijegu

Prvi ovogodišnji snijeg koji je prekrio glavni grad izmamio je mnoge van, a bijelom pokrivaču nije odoljela ni poznata pjevačica Franka Batelić. Na društvenim mrežama objavila je snimke sanjkanja po zagrebačkim ulicama i igre u parku dok su pahulje padale. U centru pažnje bili su njezini mališani, četverogodišnji Viktor i dvogodišnja Greta, a ponosna mama zabilježila je svaki veseli trenutak.

Čini se kako obitelj Ćorluka-Batelić gaji posebnu ljubav prema snijegu, jer ovo nije prva njihova zimska avantura. Pjevačica je sa suprugom Vedranom Ćorlukom kraj 2025. provela u New Yorku, gdje ih je iznenadila snježna mećava. Franka je tada pratiteljima dočarala prizore zaleđenog Manhattana, našalivši se kako nije ponijela prikladnu obuću za takve uvjete.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Prije američke avanture, par je uživao u idiličnom Gozdu Martuljeku u Sloveniji. Franka je u studenom 2025. pokazala kako izgleda odmor u rustikalnoj planinskoj kućici podno Alpa, potvrđujući da im za sreću nisu potrebni reflektori, već zajednički trenuci. Pjevačica često ističe važnost obitelji, a jednom je prilikom napisala: "Ovi trenuci - su zauvijek".

Franka i Vedran, koji su se upoznali 2012. godine, ljubav su okrunili brakom šest godina kasnije u Balama. U siječnju 2020. na svijet je stigao sin Viktor, a obitelj se proširila u studenom 2022. rođenjem kćeri Grete. Sudeći po svemu, upravo su ti trenuci daleko od pozornice ono u čemu pjevačica najviše uživa.