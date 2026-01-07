Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZIMSKA IDILA

FOTO Franka Batelić podijelila čarobne trenutke s djecom, evo kako su uživali u snijegu

Foto: Instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 21:30

Pjevačica Franka Batelić na Instagramu je raznježila pratitelje prizorima prave obiteljske idile. Snijeg koji je zabijelio Zagreb iskoristila je za zimske radosti sa sinom Viktorom i kćeri Gretom

Prvi ovogodišnji snijeg koji je prekrio glavni grad izmamio je mnoge van, a bijelom pokrivaču nije odoljela ni poznata pjevačica Franka Batelić. Na društvenim mrežama objavila je snimke sanjkanja po zagrebačkim ulicama i igre u parku dok su pahulje padale. U centru pažnje bili su njezini mališani, četverogodišnji Viktor i dvogodišnja Greta, a ponosna mama zabilježila je svaki veseli trenutak.

Čini se kako obitelj Ćorluka-Batelić gaji posebnu ljubav prema snijegu, jer ovo nije prva njihova zimska avantura. Pjevačica je sa suprugom Vedranom Ćorlukom kraj 2025. provela u New Yorku, gdje ih je iznenadila snježna mećava. Franka je tada pratiteljima dočarala prizore zaleđenog Manhattana, našalivši se kako nije ponijela prikladnu obuću za takve uvjete.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Prije američke avanture, par je uživao u idiličnom Gozdu Martuljeku u Sloveniji. Franka je u studenom 2025. pokazala kako izgleda odmor u rustikalnoj planinskoj kućici podno Alpa, potvrđujući da im za sreću nisu potrebni reflektori, već zajednički trenuci. Pjevačica često ističe važnost obitelji, a jednom je prilikom napisala: "Ovi trenuci - su zauvijek".

FOTO Evo gdje su pobjegli Vedran Ćorluka i Franka Batelić! Fanovi razotkrili njihovu oazu mira
1/14

Franka i Vedran, koji su se upoznali 2012. godine, ljubav su okrunili brakom šest godina kasnije u Balama. U siječnju 2020. na svijet je stigao sin Viktor, a obitelj se proširila u studenom 2022. rođenjem kćeri Grete. Sudeći po svemu, upravo su ti trenuci daleko od pozornice ono u čemu pjevačica najviše uživa.
Ključne riječi
showbiz Vedran Ćorluka Franka Batelić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
Šokantan životni put

Naša poznata manekenka upala je u pakao droge, doživjela moždani udar pa spas našla u vjeri

Lice Ive Brčić bilo je na billboardima u velikim metropolama, a izvana je sve izgledalo kao ostvarenje sna .No, na vrhuncu karijere, 1999. godine, Brčić je u Miamiju doživjela moždani udar. Srušila se u stanu dan prije puta na snimanje u Kolumbiju, a probudila se tek nakon 32 sata. Uslijedio je boravak u bolnici i ozbiljno upozorenje liječnika da mora promijeniti životne navike

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!