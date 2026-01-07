FOTO Franka Batelić podijelila čarobne trenutke s djecom, evo kako su uživali u snijegu

Prvi ovogodišnji snijeg koji je prekrio glavni grad izmamio je mnoge van, a bijelom pokrivaču nije odoljela ni poznata pjevačica Franka Batelić. Na društvenim mrežama objavila je snimke sanjkanja po zagrebačkim ulicama i igre u parku dok su pahulje padale. U centru pažnje bili su njezini mališani, četverogodišnji Viktor i dvogodišnja Greta, a ponosna mama zabilježila je svaki veseli trenutak.
Čini se kako obitelj Ćorluka-Batelić gaji posebnu ljubav prema snijegu, jer ovo nije prva njihova zimska avantura. Pjevačica je sa suprugom Vedranom Ćorlukom kraj 2025. provela u New Yorku, gdje ih je iznenadila snježna mećava. Franka je tada pratiteljima dočarala prizore zaleđenog Manhattana, našalivši se kako nije ponijela prikladnu obuću za takve uvjete.
Prije američke avanture, par je uživao u idiličnom Gozdu Martuljeku u Sloveniji. Franka je u studenom 2025. pokazala kako izgleda odmor u rustikalnoj planinskoj kućici podno Alpa, potvrđujući da im za sreću nisu potrebni reflektori, već zajednički trenuci. Pjevačica često ističe važnost obitelji, a jednom je prilikom napisala: "Ovi trenuci - su zauvijek".FOTO Evo gdje su pobjegli Vedran Ćorluka i Franka Batelić! Fanovi razotkrili njihovu oazu mira
Franka i Vedran, koji su se upoznali 2012. godine, ljubav su okrunili brakom šest godina kasnije u Balama. U siječnju 2020. na svijet je stigao sin Viktor, a obitelj se proširila u studenom 2022. rođenjem kćeri Grete. Sudeći po svemu, upravo su ti trenuci daleko od pozornice ono u čemu pjevačica najviše uživa.