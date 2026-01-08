Naši Portali
POVRATAK U PROŠLOST

FOTO Nives Celzijus ne vjeruje kako je izgledala prije 20 godina: 'Bila sam uvjerena da sam predebela'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 19:00

Ovo nije prvi put da se Nives prisjeća mlađih dana. Pratiteljima je već ranije pokazala kako je izgledala 2004. godine na proslavi 50. godišnjice Playboyja

Svestrana Nives Celzijus na Instagramu je podijelila rijetku fotografiju iz mladosti, prisjetivši se kako je izgledala prije gotovo dva desetljeća. - Napokon sam odlučila počistiti ladice od računa iz 2008. i naletih na ovo… - napisala je Nives Celzijus uz fotografiju koja je nju i njezine pratitelje vratila u 2006. godinu. Neočekivano otkriće tijekom pospremanja postalo je povod za nostalgičnu objavu, a uz staru uspomenu Nives je podijelila i iznenađujuće priznanje o tome kako se tada osjećala u vlastitoj koži.

- Bila sam uvjerena da sam predebela - dodala je kratko u opisu. Ovaj iskreni osvrt na prošlost potaknuo ju je na postavljanje novog cilja. - Nova novogodišnja rezolucija mi je ponovno ući u neku od ovih haljina… - zaključila je Nives u svom prepoznatljivom, vedrom duhu.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Ovo nije prvi put da se Nives prisjeća mlađih dana. Pratiteljima je već ranije pokazala kako je izgledala 2004. godine na proslavi 50. godišnjice Playboyja. Otkako se pojavila na javnoj sceni, njezin izgled i obline neprestano su bili predmetom komentara, od komplimenata do neugodnih kritika na koje uglavnom nije odgovarala.

FOTO Kako izgleda kuhinja Nives Celzijus? Odiše suvremenim minimalizmom, ali zadržava i toplinu doma u kojem se doista živi
1/21

Ipak, šutnju je prekinula u srpnju 2016. godine, kada je odlučila britko odgovoriti kritičarima. Objavila je fotografije s ljetovanja na kojima pozira kao trinaestogodišnjakinja s obitelji te je sarkastično prokomentirala optužbe o estetskim zahvatima. - Ovo sam ja s 13 godina. Mora da sam bila jako napredna i već s 13 stavila silikone - napisala je tada.
Ključne riječi
showbiz Nives Celzijus

