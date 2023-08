Samardžić progovorio o smrti sina, a pred kamere je prvi put stala i njegova supruga Maja: 'Njoj je bilo najteže'

Željko Samardžić jedan je od najomiljenijih regionalnih glazbenika, a to je još jednom dokazao na koncertu u Splitu koji je nedavno održao. Samardžić je održao koncert na Sustipanu i oborio rekord posjećenosti, a prvi put je za hrvatske medije progovorio i o preranoj smrti svojeg sina. Tuga i praznina za troipolmjesečnim sinom Zlatkom, kaže pjevač, zauvijek ostaju.

- Pa teško je to, mladom čovjeku je to drugačije. Možda je mojoj supruzi Maji to najteže palo, s obzirom da je ipak majka i nosila je to dijete. Naravno, ja sam tu odmah pored nje i svake godine u isto vrijeme bodrimo jedno drugo, koliko bi bilo godina da je sad i tako. To je bio sin, muško dijete, ali što ćeš, to je život. Ima raznoraznih tragedija kod ljudi. Najbolnije su one kad dobijete dijete i poslije 18-te, 20-te godine strada u nekoj prometnoj nesreći zreo čovjek. Svakakvih slučajeva ima, ne daj Bože nikome - rekao je Željko za IN magazin.

Nedugo nakon obiteljske tragedije, zamalo je i on izgubio život. Naime, Željko je početkom rata slučajno ranjen u Mostaru, nakon čega se s obitelji preselio u Beograd.

- Bilo je jako teško, mislim poslije svega onoga što ste stekli u životu, odjednom ste sve izgubili i krenuli smo sa 200 tadašnjih maraka, došli u Beograd i krenuli smo od nule. Ja sam pjevao po lokalima, restoranima, ljudima se to dopalo i s vremenom sam došao do pokojne Marine Tucaković i njenog supruga Fute, uradili su mi jedan divan album - dodao je Željko kojeg na njegovom putu iz sjene već desetljećima prati supruga Maja koja se ne voli eksponirati. Ipak, kamere IN magazina prvi put Samardžićevu suprugu s kojom je u braku već 45 godina snimile su u Splitu.

- Ja sam se oženio mlad, s mojom Majom sam dobio troje djece, četvero, jedan nam je sin nažalost preminuo kao mala beba. I imam sad četvero unučadi. Mogu reći da bih ponovo sve uradio. Meni je sve to kako treba i negdje se i poštujemo i volimo i imam osjećaj da što smo stariji, da smo sve bliži - rekao je glazbenik.

Pred kamerama je ispričao i novosti o svom zdravlju i priznao kako posljednjih 10 godina uzima terapiju za štitnjaču.

- Pa to sam stabilizirao zato što redovito uzimam terapiju. Najgore je kad ne uspostavite dijagnozu na vrijeme pa ne znate što je, ali odete endokrinologu, izvršite pregled i krvnu sliku. Sad je sve ok - rekao je mnogima omiljeni glazbenik.

