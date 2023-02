Šajeta o zabrani narodnjačkih zvijezda u Puli: Zabranili su Thompsona i cajke, kad će i klasiku?

Ne stišavaju se reakcije na zabranu koncerta koji se trebao održati 25. ožujka u Puli i na kojem su trebali nastupiti Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zoran Mićanović. Koncert je zabranio pulski gradonačelnik Filip Zoričić, a nakon što su se o svemu oglasili i glavni akteri priče svoj komentar dao je i riječki glazbenik Dražen Turina Šajeta (51). "Stari su zabranili Thompsona, ovi novi cajke, a ljetos su ukinuli i Rocktaratu (rock)… Kad je klasična glazba na redu? Zna se ča", zapitao se Šajeta na Twitteru.

Podsjetimo, gradonačelnik Pule zabranio je koncert koji se trebao održati u pulskom Domu sportova jer ne voli takvu vrstu glazb unatoč tome što su organizatori Hiljadarka projekt sklopili ugovor o zakupu dvorane s trgovačkim društvom Pula Sport koje je vlasnik pulskog Doma sportova.

– Istina je da sam posve nedvosmisleno i jasno rekao da se u javnom prostoru grada Pule i u objektima kojima upravlja grad koncerti ovakve vrste neće održavati. Mislim da ovaj glazbeni izričaj ne pripada našem podneblju, duhu i mentalitetu grada. To je jedini i isključivi razlog zbog kojeg sam donio ovu odluku. Za ovaj događaj na vrijeme nismo znali ni resorna pročelnica za društvene djelatnosti i mlade ni ja, inače bih odluku donio ranije. Vijest je do mene došla u trenutku kada se u Istarskom narodnom kazalištu obilježava 75 godina KUD-a Lino Mariani i sjećanje na Nella Milottija, događaj koji je pokazao na koji način moramo čuvati građanski duh grada te europsku i mediteransku Pulu – rekao nam je Zoričić i nastavio:

– Moja je dužnost biti otvoren prema svima, a u javnom prostoru dok sam ja gradonačelnik promovirat ćemo i čuvati identitet građanske, europske i mediteranske Pule sa svim njezinim bogatim multikulturalnim i multietničkim vrijednostima. Pula je trenutačno europski hotspot za koncerte. Ljeto u Areni donosi izvođače najvišeg svjetskog ranga, kao što su Robbie Williams, Imagine Dragons, Eros Ramazzotti, Florence and the Machine... Koliko to znači za Pulu kao destinaciju, suvišno je reći. Smatram da imamo pravo biti selektivni kada odlučujemo koji će izvođači nastupati u gradskim prostorima – uzvratio nam je danas potvrdom prvotno objavljene informacije te objašnjenjem svog postupka pulski gradonačelnik Filip Zoričić još jednom ponovivši svoj rezolutni stav o otkazivanju koncerta turbo folk glazbe.

Danas je stiglo i priopćenje organizatora koncerta, Hiljadarke projekta, u kojem se navodi cijeli tijek priče oko spornog koncerta koji se, unatoč prvotnim namjerama, neće održati u Puli već u Osijeku kao alternativnom rješenju.

– Zabavni projekt Hiljadarka u listopadu prošle godine potpisao je ugovor i zakupio sportsku dvoranu u Puli za koncert splitskog, hrvatskog pjevača Duška Kuliša i njegove prijatelje pod nazivom "Duško Kuliš & gosti". Napravili smo sve potrebne pripreme, platili dvoranu po ugovoru, potpisali ugovore s izvođačima, zatražili radne dozvole za goste strance i krenuli u reklamu. Sve na isti način kako već godinama radimo po cijeloj Hrvatskoj. Na dan kad smo Pulu oblijepili plakatima oko 21 sat navečer zvao nas je uplašeni direktor pulske sportske dvorane Mario Peruško i rekao da je upravo dobio poziv od bijesnog gradonačelnika Filipa Zoričića koji mu je doslovno naredio da bez obzira na ugovor odmah otkaže taj koncert jer gradonačelnik ne želi, citiram, "srpska smeća" u svom gradu. Poziv me zatekao na putu i potpuno šokirao. Rekao sam direktoru Perušku da ne mogu vjerovati da to slušam, zamolivši ga da me odmah spoji s gradonačelnikom kako bismo riješili eventualne nesporazume.

Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati sa Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni "da ne želi srpska smeća u svom gradu". Pokušao sam mu objasniti da je Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin. No kad mi je u jednom trenutku počeo "jebati srpsku mater" prekinuo sam telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svake razine – stoji u priopćenju direktora Hiljadarke projekta Marija Cindorija u kojem se dalje navodi kako su navedeni telefonski razgovor slušale još četiri osobe koje su spremne to i posvjedočiti na sudu jer će protiv gradonačelnika Zoričića biti podignuta tužba. Cindori se zatim ispričava publici koja je već kupila karte jer se, kako stoji u priopćenju, u ovakvoj atmosferi i pod ovakvim linčom koncert, nažalost, ne može održati.

A što može reći na sve one navode u Cindorijevu priopćenju u kojem ga se optužuje za štošta, od bijesnog razgovora u alkoholiziranom stanju preko uvredljivih i neprihvatljivih izraza do mržnje prema Srbima, pitali smo potom Zoričića.

– Potpuno sam šokiran time što se u tom priopćenju navodi. U alkoholiziranom stanju nisam nikada jer alkohol ne konzumiram. Na optužbe da mrzim Srbe mogu samo uzvratiti činjenicama. Lani je Đorđe Balašević proglašen počasnim građaninom Pule. A sa srpskom zajednicom u Puli jako dobro surađujemo. Ne znam kako još sve ovo komentirati. To što u tom priopćenju piše je dno dna. Razgovor koji se navodi jest bio temperamentan, ali mi odgoj ne dopušta da ikoga vrijeđam – kazao nam je pulski gradonačelnik Filip Zoričić dodavši da on i dalje ima prepisku, odnosno poruke koje je razmjenjivao oko cijelog tog slučaja.

