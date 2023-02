Fanovi Eurovizije nezadovoljni izborom voditelja: Otkažite sve i prestanite financirati BBC

Još je nešto manje od tri mjeseca ostalo do ovogodišnje Eurovizije koja će se održati 9., 11. i 13. svibnja i to u Liverpoolu, a jučer su s BBC-ja otkrili i tko će se naći u ulozi domaćina.Kroz polufinalne večeri gledatelje pred malim ekranima i publiku vodit će britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Voditeljskom trojcu u finalnoj večeri pridružit će se i poznati voditelj Graham Norton (59). Uz njih, natjecatelje će najavljivati i Sam Quek, Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills i Timur Mirošničenko.

Odmah nakon objave imena na društvenim mrežama uslijedile su reakcije obožavatelja Eurovizije. I dok su mnogi oduševljeni time što će se u voditeljskoj ulozi naći Graham Norton, s druge strane puno je i onih nezadovoljnih koji tvrde da za ostala imena nisu čuli. "Uz toliki izbor briljantnih i iskusnih voditelja, oni se odluče za potpuno nasumičnu skupinu", "Nikad nisam čuo za Juliju Saninu ni Hannah Waddingham", "Otkažite sve i prestanite financirati BBC", "Jako bih željela razgovarati s osobom koja bira voditelje za Eurosong", "Graham Norton je super, ali za druge nisam čula", "Mogli ste odabrati i 17 voditelja", "Mislim da bi jedan voditelj bio sasvim dovoljno", samo su neki od komentara na Twitteru.

So much choice when it comes to brilliant, experienced TV presenters and they go with this random bunch.



Graham Norton aside, this feels like a fumble. #Eurovision https://t.co/siHxNAAS9h