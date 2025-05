S pjesmom "Glass" na glazbenoj sceni se predstavlja posve novo ime, evo o kome se radi

Domaća glazbena scena dobila je novo ime! Radi se o Ramoni Morrison koja je nedavno predstavila svoj prvi singl "Glass" kojim je donijela iskrenost, emociju i jedinstven autorski glas. Pjesma je to čiji su tekst i melodija nastali tijekom projekta Songwriting Week, a Ramona je na njoj radila s mentorom Peteom Spruceom.

- Pjesma "Glass" nastala je u sklopu The Songwriting Weeka u jeseni 2024. godine. Imala sam ju nedovršenu na lageru kao djelomični tekst akustično izveden i snimljen mobitelom. Uz pomoć Petea Sprucea smo napravili "Glass", on je dobro pogodio viziju s pjesmom. Pjesma se tiče anksioznosti s kojom se susrećemo kada krenemo preispitivati sami sebe i općenito sumnje u sebe i svijet - otkriva Ramona te dodaje da misli i da će svatko drugačije pjesmu interpretirati.

- Iz moje perspektive, radi se o nekom razočaranju i nesigurnosti - kaže te dodaje gdje je pronašla inspiraciju.

- Pjesma se tiče nervoze, straha i anksioznosti. Valjda iz toga nekako.

Singl prati i lyric video koji dodatno naglašava mističnu atmosferu pjesme. Dojmovi publike su pozitivni, a to vidi kao ohrabrujuće za njezin budući rad.

- Planiram dalje stvarati i raditi glazbu. Već imam nekoliko projekata i planova koje trebam pokrenuti. Bit će još puno toga, imam puno toga u planu - naglasila je pa se prisjetila svojih početaka:

- Uvijek sam bila okružena glazbom i s godina sam počela imati poriv sama nešto raditi. Najviše pišem jer to mi je nešto što volim i jednostavno mi je nekako način da se nosim sa stvarima i emocijama. Sa 14 godina sam krenula svirati gitaru i onda sam zapravo baš krenula te tekstove nekako uglazbljivati. Kasnije sam počela baš snimati sama u svojoj sobi i to je bilo to.

Osim nje, u obitelji ima još glazbenika. Naime, njezin brat svira bas. Ističe i da nema pjevačke uzore.

- Puno je glazbenika i bendova koje sam slušala kao tinejdžerica sigurno utjecalo na mene. Jako volim glazbu 80-ih i 90-ih, ali iskreno slušam sve - kaže. Uz glazbu, studira i radi, pa nema puno slobodnog vremena, no to malo vremena voli provesti radeći stop motion animaciju.

- Okružena sam predivnim i talentiranim ljudima pa se uvijek nađe neki projekt ili nešto za raditi - kaže te dodaje da joj je najveća podrška dečko Juraj, kao i članovi obitelji i prijatelji.