Naš poznati reper borio se s ovisnošću o drogi: Posljedice su strašno velike, daleko sam ja od super

U monodrami “Stara škola kreka – iz tame u svjetlo” reper Marin Ivanović Stoka iznosi iskrenu priču o svojemu bivšem ovisničkom životu. Psihijatrije, predoziranja, zatvori, krađa, laž... sastavni su dio predstave, a sve je to nekad bio sastavni dio reperovog života. Predstavu igra od 2018. godine, a nedavno je gostujući u podcastu Bljesak.info ispričao kako se s posljedicama svoje ovisnosti još i danas nosi. - Posljedice su strašno velike, nuspojave su strašno velike s kojima se moraš nositi svaki dan, da ne bi mislili on je super, daleko sam ja od super - iskreno je ispričao u ovom podcastu. U ovih sedam godina koliko igra svoju monodramu posjetio je cijelu Hrvatsku, a jednom su mu u publici bili samo policajci i ispričao je što se dogodilo na toj predstavi.

- Sjećam se jedna draga inspektorica, jedna od glavnih za narkotike, danas je visoko pozicionirana u još jednoj većoj za narkotike. Ima dio gdje ja s tanjurom gledam kroz špijunku na vratima, našišan u paranoji, u mračni hodnik i mrkli mrak je. Ja gledam od ponoći do tri ujutro i sve je puno crvenih točki. Ja gledam tri sata u mrak i sve je puno crvenih točkica. Ja brijem da su specijalci. Paranoja moja. Piša mi se, a ne mogu otići pišati jer brijem da će ovi srušiti vrata da me likvidiraju i to. - ispričao je Stoka u podcastu i nastavio:

- I u jednom momentu govorim to, ja brijem specijalci, a diže se glavna inspektorica za narkotike, na ćelavo ošišana i kaže: ‘E Stoka, to u hodniku s laserskim ciljnikom sam bila ja, nisi zabrijao.’ Ja reko, pa onda nisam lud, da sam brijao nego su fakat bili. Tak da to mi je ostalo u jako lijepom sjećanju kako u biti nisam ispao lud nego je stvarno bila ona sa svojim timom. Možda i nije, ali u tom trenutku kako je to rekla, ispao je da sam dobio opravdanje nakratko za svoje luđaštvo.