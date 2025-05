Marina Orsag otvorila dušu: 'Umjesto slavlja, svakodnevno se nosim s uvredama i prijetnjama'

Poznata stand-up komičarka Marina Orsag, koja ove godine obilježava dva desetljeća karijere, na društvenim mrežama je otvoreno progovorila o količini mržnje i prijetnji s kojom se suočava kao javna osoba. U svom statusu eosvrnula se na poruke koje svakodnevno prima, ali i na širu društvenu pojavu u kojoj se javne osobe često percipiraju kao "ispušni ventil" za tuđe frustracije.

“Onda nemoj biti javna osoba, ako ne želiš da te se vrijeđa i da ti se prijeti,” poručila je, ističući kako je to najčešći odgovor kada zamoli mrzitelje i prijetitelje da prestanu.

Marina je naglasila da, iako joj život nije bio lagan, nikada nije osjetila potrebu da vrijeđa ili prijeti drugima na internetu. “Osobno, iako mi je život jako težak od starta, a pogotovo zadnjih pet godina, nikada nisam imala potrebu ići nekome na zid, post ili u inbox i vrijeđati i prijetiti. Nije da mi ne dođe na neke ljude, međutim zašto se spuštati na taj nivo?! Komičarka priznaje da je količina mržnje i uvreda koju sada doživljava veća nego ikad, iako ovaj put nije izrekla ništa kontroverzno. “Evo, moram priznati da ovoliku količinu mržnje i uvreda već dugo nisam osjetila. Čak ni kada mediji objave neke lažne vijesti. Ili je samo doživljavam drugačije jer ovaj put nisam niti kritizirala nešto sveto hrvatsko niti izjavila nešto kontroverzno. Čak štoviše, samo slavim 20 godina rada. Kako je to razlog i povod da me vrijeđaju i da mi prijete?” Pita se, kaže, je li moguće da njezin uspjeh izaziva toliki bijes kod drugih. “Jesam ja kriva što njihovi životi nisu uspješni i lijepi? Jel je toliko teško i grozno za prihvatiti da mi toliko dobro ide da evo već 20 godina živim od toga, imam oko 4000 nastupa i preko 500000 nasmijanih duša? I ne samo to, već sam svojim radom izgradila i stvorila nešto što takvi ljudi neće u deset života.”

GALERIJA: RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je rastužila cijelu Hrvatsku

Orsag ističe kako je teško prihvatiti da su i javne osobe ljudi, te da konstantno izlaganje mržnji i uvredama ostavlja posljedice. “Jel toliko teško prihvatiti da su i javne osobe ljudi i da svaki dan doživljavati to što rade nije ugodno i da utječe na nas? Jel im toliko jadno i grozno u životu da trebaju neku vreću za udaranje koja nema veze s njima niti im na bilo koji način ugrožava život. Ako im smeta moj humor jednostavno ga ne trebaju gledati ili slušati.” Dodaje i da je ovo za nju “novo dno dna”, jer umjesto da uživa u promociji svog slavlja, svakodnevno se nosi s ogromnom količinom mržnje, uvreda i prijetnji.

“Tužno. I neću sad lagati i reći da me zabole i da ne smeta. I nemojte mi nitko molim vas pisati u komentar da se ne obazirem i da kroz jedno uho unutra kroz drugo van, jer ne znate kako je to doživljavati tolike količine toga u tolikoj mjeri.” Unatoč svemu, Marina ističe da je s razlogom već 20 godina na sceni. “Nisam poremećena dovoljno da bi se bavila nečim što mi nejde toliko dugo, niti da umirem od gladi jer ne mogu zaraditi od toga. I ja ću procesuirati sve te uvrede i prijetnje, zagrliti drage ljude i vratiti se uspješnom životu punom ljubavi, prijatelja, smijeha i divne dobrote i topline.” Na kraju poručuje: “A oni, oni će i dalje živjeti nesretan i neuspješan život pun mržnje, tuge, nepoštovanja i nezadovoljstva i naći će nekog drugog za vrijeđati jer njihov problem nije u meni već u njima samima.” Svojom objavom Marina Orsag još jednom je otvorila važno pitanje o odnosu društva prema javnim osobama, ali i pokazala snagu i ustrajnost u suočavanju s negativnostima.

VIDEO: Matija Cvek o Marku Bošnjaku: 'Svatko tko se odluči na Eurosong je za mene faca'