Ljubio je brojne ljepotice, karijeru su mu obilježili skandali i uspjesi, a onda se skrasio s 'djevojkom iz susjedstva'

Cristiano Ronaldo (36) jedna je od najvećih svjetskih zvijezda, a osim što publiku zadivljuje potezima na terenu, poprilično je zanimanje uvijek privlačio i njegov privatni život. Mnogi ga pamte još iz vremena kada je bio samo neugledni dječak i nebrušen dijamant iz Manchester Uniteda, no ubrzo je od “ružnog pačeta” postao jedan od najpoželjnijih muškaraca, koji osim vojske obožavatelja ima i vojsku obožavateljica. Redom je osvajao srca mnogobrojnih ljepotica poput Irine Shayk i Kim Kardashian, no na kraju se skrasio s “djevojkom iz susjedstva”, zanosom Argentinkom Georginom Rodriguez.

Osim velikih uspjeha i rezultata, karijeru su mu obilježili i skandali izvan terena kao i priče da su mu žene samo “paravan”, no bez sumnje njegov će život i kada kopačke objesi o klin i dalje biti predmet zanimanja. Na početku karijere Ronaldo je ljubio manekenke, a prva ozbiljnija veza bila mu je s Brazilkom Jordanom Jardel, no veza je bila kratkog vijeka. Nedugo nakon prekida nešto više od godinu dana bio je u vezi s Merche Romero, portugalskom voditeljicom i manekenkom, no ni ta veza nije potrajala, a presudila im je daljina, budući da je Ronaldo tada već bio igrač Uniteda.

Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo

Nakon dolaska na otok Cristiano se zabavljao s nekoliko reality zvijezda i voditeljica, a pažnju medija privukla je njegova veza s glumicom Gemmom Atkinson, koja je otkrila da se nogometaš baš i nije proslavio te da su bili na “najbritanskijem” spoju ikada. Naime, glumica je medijima otkrila da su na prvom spoju bili kod nje u stanu, pili čaj i gledali “Mućke”, a nakon kratke veze britanski mediji Gemmi su nudili goleme svote novca da otkrije detalje njihove romanse, što je ona odbila, no njegova iduća odabranica nije ga nimalo štedjela.

Netom prije prelaska u Real Madrid Ronaldo je izlazio sa španjolskom manekenkom Nereidom Gallardo, koja je u vrijeme njihove romanse stupce svjetskih medija često punila provokativnim fotografijama u toplesu. Nakon prekida nije imala baš najljepše riječi za nogometaša, među ostalim tada je otkrila da, iako ima velik ego, nije baš najinteligentniji, no bila je njegova velika podrška kada ga je studentica Kathryn Mayorge 2018. optužila da ju je 2000. silovao u hotelskoj sobi u Las Vegasu.

– Prema meni nikada nije bio agresivan ni najmanje, on nije tip koji bi nekog prisilio na seks. Uvijek je bio jako nježan – otkrila je tada Nereida. Upravo te sporne godine Ronaldo je ljeto proveo u Kaliforniji, u kojoj je osvojio srce tadašnje “it” djevojke i bogate nasljednice Paris Hilton, kojoj je nogometaš bio rame za plakanje nakon prekida s Dougom Reinhardtom. Paris i Ronaldo viđeni su nekoliko puta u noćnim izlascima, a iako su djelovali veoma blisko i sretno, kasnije je Paris otkrila da je razlog njihova prekida bilo to što joj je djelovao previše “ženskasto”, ali nogometaša to nije spriječilo da “ulovi” njezinu prijateljicu, reality zvijezdu Kim Kardashian.

Iako vezu nikada nisu potvrdili (ali ni opovrgnuli), fotografi su ih snimili ispred jednog madridskog hotela, no ni ta veza nije dugo potrajala budući da je iste godine Kim obznanila vezu s reperom Kanyeom Westom, a Ronaldo je počeo vezu sa zanosnom ruskom manekenkom Irinom Shayk. Ronaldo i Irina u vezi su bili od 2010. do 2015., a neveliko se pisalo i o zarukama, no onda su iznenada prekinuli. Iako točan razlog nikada nije otkriven, šuškalo se da je ljubavi presudila njegova majka Dolores, kao i da je veza od samoga početka bila vrlo nestabilna i nimalo sretna, a glavna je teorija da je njihova veza bila samo paravan.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

Naime, nakon njihova prekida krenule su špekulacije da nogometaš godinama dobro skriva svoju homoseksualnu orijentaciju vezama s ljepoticama, a u cijelu priču tada se umiješala i pjevačica Rihanna, koje je u jednom intervjuu slučajno natuknula da su glasine istinite, iako je nogometaš 2010. postao otac Cristiana Juniora.

Nogometaš je tada šokirao obožavatelje objavom da će postati otac te da su sva roditeljska prava prebačena na njega i da majka neće imati nikakav kontakt s malenim nasljednikom. Iako je Cristianova majka Dolores tada otkrila da je ona otišla po unuka na Floridu, kasnije se otkrilo da Junioru u rodnom listu piše da je rođen u Španjolskoj pa do danas nije poznato je li ga uistinu rodila surogat-majka ili se pak radilo o aferi za jednu noć. Nakon prekida s Irinom nogometaš se kratko zabavljao sa zanosnom Španjolkom Dessire Cordero, a onda je upoznao svoju sadašnju odabranicu Georginu Rodriguez.

Njihova ljubavna priča, koja mnoge podsjeća na scenarij filma, dobro je poznata javnosti. Par se upoznao sasvim slučajno kada je Ronaldo ušao u Guccijev dućan u središtu Madrida, u kojem je Georgina radila kao prodavačica i bila je to ljubav na prvi pogled, a zanosna Argentinka otkrila je kako je odmah “zapalio neku iskru u njoj”. Nekoliko dana nakon “fatalnog” susreta ponovno su se sreli na jednom modnom događaju kada je sve i započelo.

– Bila sam prirodnija. Nisam bila na poslu i mogli smo opušteno razgovarati. Bila je to za oboje ljubav na prvi pogled – otkrila je Georgina, kojoj se život preko noći promijenio pa je od anonimke postala jedna od “najtraženijih” žena na svijetu. Ubrzo je i zbog stalnih posjeta fotografa ostala bez posla, no to joj zasigurno nije previše smetalo budući da je ubrzo zaradila pravu vojsku obožavatelja na društvenim mrežama i sama izgradila svoj posao zahvaljujući popularnosti. Nedugo nakon početka njihove veze Ronaldo je ponovno sve iznenadio viješću da je postao otac blizanaca. Iako se identitet majke nikada nije otkrio, nogometaš je otkrio da mu je blizance rodila surogat-majka te da su začeti u jednom laboratoriju u Los Angelesu.

Kako je sam jednom otkrio, on želi djecu koja će biti njegova slika i prilika kako bi nosila njegove nogometne gene, a budući da su dogovori o surogat-majčinstvu u Portugalu zabranjeni, nogometaš je usluge potražio u Kaliforniji, gdje je ono postalo industrija vrijedna nekoliko milijardi dolara.

Nedugo nakon rođenja blizanaca Ronaldo i Georgina obožavatelje su iznenadili objavom da će dobiti svoje prvo zajedničko dijete, a u studenom 2017. rodila se malena Alana Martina. Samo godinu dana nakon njezina rođenja par se našao pred velikim izazovom nakon što je Ronaldo optužen za silovanje, no Georgina je čvrsto stala uz nogometaša pa su ubrzo nastavili živjeti “normalno”.

– To što osjećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako se poštujemo – otkrila je Georgina za britanske medije, a nedavno su objavili još jednu sretnu vijest. Naime, iduće godine postat će roditelji blizanca, a sretnu vijest podijeli su na društvenim mrežama. Jednostavno, Ronalda možete voljeti ili mrziti, ali neupitno je da jedan od najboljih nogometaša svih vremena.

Od siromašnog dječaka postao je jedan od najplaćenijih sportaša današnjice, a osim što je čarobnjak na terenu, pažnju će uvijek privlačiti i njegov privatni život isprepleten tajnama i skandalima, a hoće li nakon rođenja blizanca “pasti” i zaruke, pokazat će vrijeme, ali navodno i njegova majka Dolores, koja je presudila brojnim ljepoticama, no čini se da bi Georgina ipak mogla biti ona prava.