Rodila se ljubav u showu! Kandidati 'Života na vagi' priznali da su u vezi

Plavi i crveni tim moraju odraditi još jedan veliki izazov, a prije nego što doznaju o čemu je riječ, kandidati među sobom raspravljaju što bi ih moglo dočekati. Plavi su u deficitu s muškarcima, pa crveni tim vjeruje kako će odsad izazovi biti prilagođeni ženama.

Zadatak je da u parovima prikupljaju naranče koje se nalaze na podu te ih odnesu do košara, a pri tome se mogu služiti bilo kojim dijelom tijela osim rukama. Dvije naranče donose pola kilograma prednosti na vaganju, a zadatak je da prikupe 20 naranči, što bi moglo donijeti pet kilograma prednosti na vaganju. U izazovu sudjeluju dva para iz svakog tima, a tko će to biti - odlučivat će slamke. U crvenom timu igraju Julija, Danijela, Ivan i Marino dok u plavom igraju Gurka, Nea, Maca i Sara. Plavima je puno bolje išlo pa su svojih 20 naranči skupili za nekoliko minuta i tako dobili pet kilograma prednosti na vaganju.

Poslije velikog izazova pred kandidatima je trening, a crveni su u priličnoj drami jer strahuju da neće moći nadoknaditi razliku. To se osjetilo i na treningu pa se trener Edo morao posebno truditi motivirati svoj tim.

Na vaganju je crveni tim odlučio iskoristiti svoja dva kilograma prednosti koja su stekli u prvom tjednu pa je prema tome plavi tim bio u prednosti tri kilograma. O izbacivanju kandidata odlučivat će žuta linija, odnosno onaj tim koji izgubi manje kilograma morat će birati koga od troje kandidata ispod žute linije žele izbaciti.

Danijela je išla prva na vagu, a priznala je da se boji što će vaga pokazati. A vaga je pokazala da u odnosu na prethodno vaganje nije izgubila ni grama. Trener Edo objasnio je da je to vjerojatno posljedica njezine prošlotjedne bolesti nakon koje je izgubila četiri kilograma. Ana je izgubila 1,8 kg s čim nije bila zadovoljna. Julija je na vagu išla neopterećena jer je uvjerena da se trudila maksimalno. Izgubila je dva kilograma s čim su bili zadovoljni i ona i njezin trener.

Lidija je ostvarila gubitak od 2,1 kg. „Njezine dvije kile su ok, ali potrudit ćemo se da sljedeći tjedan bude još i više“, kazala je Maja.

Mirna je priznala da joj je vaganje uvijek stresno, ali je rezultat od 2,8 kg manje izvukao osmijeh na lice. Maca je izgubila samo 1,1 kg što joj nikako nije bilo ohrabrujuće. „Moglo je bolje, još kad se sjetim koliko treba do onog zacrtanog. Ali doći ću do tog zacrtanog, do 70 kg“, kazala je Maca, a Maja je dodala i da bi Maca mogla davati više na treninzima.

Nenad je očekivao da će mu vaga pokazati četiri kilograma manje, ali je vaga pokazala samo 1,7 kg manje. „Ovo me šokiralo više nego Danijelin i Anin rezultat“, komentirao je Edo te dodao kako se boji da je Nenad odustao sam od sebe. Nea je na vaganju imala tri kilograma manje s čim je bila jako zadovoljna, baš kao i trenerica Maja.

Marina je na vaganju Marijana pitala što ima novo na ljubavnom polju, ali on se suzdržavao od odgovora. Na kraju je ipak priznao da se između Sare i njega rađa nešto više od prijateljstva. U tom je pozitivnom duhu bio i njegov rezultat na vagi, izgubio je 3,5 kg.

Sara je izgubila samo 0,2 kg, a Gurka je lakši za 3,1 kg. Roko je još jednom pokazao da je najviše zagrizao, njegova je vaga pokazala pet kilograma manje. Posljednji je na vagu išao Ivan Jakubovski, a kakav je njegov rezultat i koji tim će izbacivati jednog člana, gledatelji će doznati u srijedu u 20 sati!