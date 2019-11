Kandidat progovorio o razorenju obitelji, a trenerica u šoku zbog Alenovih rezultata

Pred kandidatima je novo vaganje i svi su nervozni jer su na prošlom vaganju rezultati bili loši. Mirna i Danijela strahuju da bi mogle napustiti show, dok je u plavom timu najviše zabrinut Alen.

Iako je crveni tim izgubio u velikom izazovu pa su plavi dobili dva kilograma prednosti na vaganju, crveni svoja dva kilograma, koja su dobili u prvom tjednu, ne žele iskoristiti jer vjeruju da će svejedno biti bolji. O ispadanju će odlučivati žuta linija, odnosno ispast će netko od troje kandidata koji se nađu ispod nje.

Iz crvenog tima prva je na vagu išla Ana, koja je ispričala kako je doživjela promjenu otkad ju je Edo natjerao da vrisne i izbaci iz sebe sve negativno. Na zadnjem vaganju imala je 131,9 kg, a sad je lakša za dva kilograma.

„Nisam razočarana, ali nisam ni presretna“ komentirala je Ana. Nakon nje je išao Nenad, koji je na prethodnom vaganju ostvario rezultat od 164,9 kg. Na ovom vaganju je imao 2,3 kg manje s čime nije bio nimalo sretan.

Prva iz plavog tima na vagi je bila Sara, a vaga je pokazala 3,5 kg manje, što znači da sad ima 124,7 kg. Julija je išla sljedeća na vagu, a požalila se da ima i problema sa štitnjačom. Ekipa je komentirala da se Julija jako žalila za vrijeme velikog izazova te da ih svojim ponašanjem demotivira. Njezina vaga pokazala je 2,6 kg manje. Mirna je išla nakon Julije na vaganje a izgubila je 3,1 kg.

Lidija je na zadnjem vaganju imala 108,1 kg, a sada je lakša 2,7 kg.

Marino se na vaganju rasplakao pričajući o svojoj obitelji i problemima koji ga muče. Edo se požalio da ga nikako ne može probuditi i potaknuti da bude aktivniji.

„Moj najveći problem je kocka. Sigurno sam zbog toga izašao ovako velik. To su stresovi, jedeš i kad nisi gladan. To traje 7-8 godina. Dovoljan mi je jedan kratki klik i odmah odustanem. Najgore mi je što sam obitelj uništio, svašta su sa mnom proživljavali“, kazao je Marino u suzama i dodao da je u „Život na vagi“ došao jer je to bila želja njegovog pokojnog oca.

„I da nešto uspijem, neće biti njega da to vidi“, kazao je Marino, koji je na vaganju izgubio 3,3 kg. Ivan je izgubio 5,8 kg te sad ima 217,4 kg. Maca je na vaganje došla nadobudna jer vjeruje da je dobro trenirala, a rezultat je bio 2,1 kg manje. Danijela gotovo cijeli tjedan nije trenirala pa se bojala lošeg rezultata, no vaga je pokazala četiri kilograma manje. Treneri su se složili da je to samo rezultat iscrpljenosti i da će imati problem u sljedećem ciklusu kad će tijelo htjeti nadoknaditi izgubljeno.

Gurka je na zadnjem vaganju imao 167,3 kg, a sada ima 2,9 kg manje.

„Nisam razočaran gubitkom kilograma, ali sam razočaran postotkom“ kazao je Gurka, koji je u tom trenutku bio najlošiji u svom timu. Roko je imao 153,3 kg na zadnjem vaganju, a u ovom ciklusu je izgubio 4,7 kg.

Nea je ispričala kako je zbog kilograma u ranijim vezama doživljavala vrijeđanja, ali sad bi se voljela zaljubiti. Vaga je pokazala 2,2 kg manje te sad ima 132,7 kg. Alen je smršavio dva kilograma, što ga je jako razočaralo.

„Alenov rezultat nije dobar, ali to čak nije ni toliko strašno kao njegova negativna reakcija“ kazala je trenerica Maja.

„Ja ne kužim što ti se dogodi u glavi da se toliko ne voliš“ kazala mu je Maja te poručila svim kandidatima da moraju sebi reći da se vole i da se poštuju.

„Toliko si divan, toliko snažan, toliko moćan.. i da ti ne možeš početi vjerovati u život?! Tako mlad i tako pesimističan“ kazala mu je Marijana kroz suze.

Foto: RTL

U konačnom zbroju crveni su izgubili 27,8 kg, odnosno 2,3%. Plavi su izgubili 15,4 kg, što je postotak od 1,9%. Ni uz dodana dva kilograma prednosti, koje su imali, plavi nisu uspjeli biti bolji od crvenih te su oni ti koji moraju izbaciti nekoga.

U plavom timu su ispod žute linije Vladimir, Nea i Alen, ali Vladimir ima imunitet pa će morati birati između Alena i Nee. Iako su crveni slutili da će plavi izbaciti Neu, Alen im je rekao da je njemu potpuno svejedno i da želi da ga izbace. Alen je glasao za Neu, jednako kao što je Nea za Alena. Maca je odabrala Neu jer je rekla da ne želi opet izbaciti jaku kariku. Sara je glasala za Alena, koji je sam tražio da bude izbačen. Vladimir je glasao za Alena.

„Napisao sam najboljeg prijatelja jer vidim da se jako muči i da ga rezultati muče. Uvjeren sam da će vani postići rezultat koji ne može ovdje“ kazao je Gurka. Lidija je isto glasala za njega te tako potvrdila da Alen napušta show.

