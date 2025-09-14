Rodila se kao Nenad i prva je u Hrvatskoj govorila o promjeni spola: 'Žene koje idu u crkvu postale su moja publika'

Nekadašnja natjecateljica Celebrity Big Brothera, Salome, rodila se u tijelu muškarca, ali se oduvijek osjećala kao žena zbog čega je nailazila na osude i neprihvaćanje. No nikada nije odustajala od toga da i fizički bude žena te promijeni spol. Dok su drugi o ovoj temi šutjeli i teško se otvarali svojoj okolini, Salome je prva javno progovorila o promjeni spola i o transseksualnosti, ali u Hrvatskoj prije desetak godina nije bilo previše sluha za to pa se preselila u Sloveniju.

Na društvenim mrežama je i dalje aktivna te objavljuje što radi i kako provodi dane. No ono što je zanimljivo, definitivno je to da je prva osoba u Hrvatskoj koja je javno progovorila o tranziciji koju je prošla. – Ako je tko pozvan da govori o hormonskoj promjeni, onda sam to apsolutno ja. Žena nije svjesna da je po rođenju dobila ženstvenost i da se rodila kao žena, a ja sam to sve morala stvoriti. Sve ove godine radila sam na tome da sebe učinim takvom kakva sam zapravo trebala biti od rođenja. I u ovoj predstavi predstavljam taj dio borbe, da budeš ono što jesi, čak i osvještavam žene u publici da budu zahvalne što imaju dar ženstvenosti – kazala je svojevremeno Salome za Večernji list, koja se inače rodila kao Nenad i odrastala je na otoku Rabu u vrijeme kada se o temi transseksualnosti nije niti govorilo.

– Rodila sam se u vrijeme Jugoslavije, a tada se za transseksualnost i transrodnost nije ni čulo, nije to bilo vrijeme u kojem sam mogla malo proguglati da vidim što se događa sa mnom. Nažalost, tada sam bila sve samo ne čovjek i bila sam prije za elektrošokove i zatvaranje u neku ustanovu. Ljudi su mislili da sam ja samu sebe učinila takvom, a transrodne osobe zapravo se rode takve – smireno i bez imalo gorčine tada nam je govorila Salome.

Nije skrivala da je osjećala mržnju okoline dok je živjela u Hrvatskoj pa je zato donijela odluku da se preseli u susjednu Sloveniju u kojoj ju je okolina, kako je u više navrata istaknula, prihvatila bez osude. Ondje je stvorila svoj "brend" i pridobila vjernu publiku te je napisala čak i knjigu "Novo rođenje", koja nikad nije izdana u Hrvatskoj, kako je tada rekla - nije bilo interesa.

– Aktivna sam što se tiče LGBT populacije, a najviše mi pišu roditelji djece tražeći savjet što napraviti. Izdala sam u Sloveniji i prvu knjigu na temu transseksualnosti koja se zove “Novo rođenje”, napravila sam je kao priručnik za roditelje, da im pomognem da shvate da je dijete na prvom mjestu, a ne okolina i mišljenje drugih. Htjela sam je izdati i u Hrvatskoj, ali nije bilo interesa. Hrvatska je puno zaostalija što se tiče te tematike u odnosu na Sloveniju – kazala nam je 2019. godine i dodala da je i ona sama dosta radila na tome da u Sloveniji tema transrodnosti ne bude tabu. – I žene koje idu u crkvu nedjeljom postale su moja publika i to smatram uspjehom i znači mi više nego da me prihvati mlađi dio publike – zadovoljno nam je ispričala.

Svako ljeto dolazi na Rab u posjet roditeljima koji su se prije teško mirili s činjenicom da je njihov Nenad postao Salome. – Svake godine idem na Rab. Dok su mlađi, roditelji gledaju što će reći susjed, okolina, a onda dođu u godine i shvate da ste njihovo dijete i koga briga što drugi govore. Nisam ubojica, nisam ni lopov, nisam narkomanka, nisam prostitutka, zašto bi me trebalo osuđivati? Ne radim nikome ništa loše, samo živim svoj život i sretna sam što sam ovo napokon prava ja, a ljudi većinom žive živote onako kako to žele njihovi roditelji i skrivaju to što jesu. Čovjek je potpun i sretan kad živi sebe – zaključila je.