veliki 70.

Rođendan reality zvijezde pretvorio se u kaos! Susjedi se žalili, pa je intervenirala i policija

kris jenner
Foto: Screenshot
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 22:00

TMZ javlja da je policija intervenirala na luksuznom imanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, vrijednom 165 milijuna dolara, nakon što su se stanovnici obližnjih kuća požalili na preglasnu glazbu koja je odjekivala s proslave na kojoj su se okupile najveće holivudske zvijezde

Reality zvijezda Kris Jenner proslavila je svoj 70. rođendan i to baš u svom stilu, raskošnom zabavom na kojoj je morala intervenirati i policija. Naime, TMZ javlja da je policija intervenirala na luksuznom imanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, vrijednom 165 milijuna dolara, nakon što su se stanovnici obližnjih kuća požalili na preglasnu glazbu koja je odjekivala s proslave na kojoj su se okupile najveće holivudske zvijezde. Gosti s tuluma kazali su da je buka bila 'nevjerojatna zahvaljujući nastupu Brune Marsa, koji je okupljene goste potpuno doveo u ekstazu.

Naime, u Kaliforniji se pritužbe na buku u stambenim zonama shvaćaju vrlo ozbiljno, a gradske odredbe Beverly Hillsa izričito zabranjuju prekomjernu buku nakon 22 sata. Kako se u Kaliforniji nalazi i lokacija gdje se svake godine održava festival Coachella, glavni izvođači često plate kaznu zbog pretjerane buke i prekoračenja vremena.

Usprkos tome što je policija razgovarala s osiguranjem i izdala upozorenje, to nije bio kraj problemima. Kasnije te noći, službenici su se ponovno vratili nakon što su otkrili da su ispred posjeda postavljene velike ukrasne živice kako bi blokirale pristup ulici — što zahtijeva posebnu dozvolu koju domaćini nisu imali. Lažno zelenilo naloženo je da se ukloni upravo u trenutku kad su deseci slavnih napuštali zabavu.

Inače, Jenner je priredila tematsku proslavu svog rođendana koji su svojim dolaskom uveličani i Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Meghan Markle i princ Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg, Gayle King, Niecy Nash, Sarah Paulson i Naomi Watts. Uz to, ova reality obitelj zabranila je snimanje, pa pojedinosti ove zabave njihovi obožavatelji neće moći vidjeti niti u reality emisiji "The Kardashian".

rođendan Kris Jenner showbiz

