FOTO Tko je samozatajni suprug Gabrijele Žalac? Oženio ju kad joj je bilo 20, a teško mu je palo njeno uhićenje

Bivša HDZ-ova ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, 46-godišnja Gabrijela Žalac, sinoć je 10. studenog stigla u kaznionicu Remetinec. Ondje će započeti izdržavanje zatvorske kazne. Prije ulaska u kaznionicu mahnula je okupljenim fotografima i novinarima te poslala poljubac. Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena je žalba bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa se u remetinečki zatvor morala javiti 10. studenoga, potvrđeno je s tog suda, pisao je Večernji list.

Po riječima glasnogovornika Županijskog suda u Vukovaru Gorana Miličevića, Žalac se do ponoći 10. studenog morala javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softver. Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nema pravne osnove za novu žalbu. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, s obzirom na to da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti. EPPO Gabrijelu Žalac i njezine suoptuženike tereti za trgovanje utjecajem i zloporabe položaja prilikom nabave programa PLUR i SPUR tijekom 2017. i 2018. Tim aktivnostima je, tvrdi EPPO, proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a proračun RH za najmanje 300.000 eura, pisao je ranije Večernji list.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

S obzirom na to kako je riječ o informacijama od javnog interesa, u fokus je ponovno došao i privatni život osuđene bivše ministrice. Rođena 1979. godine, za supruga Marija Žalca udala se već s 20 godina, a upoznali su se još u srednjoškolskim danima. Iste godine rodila je i njihovo prvo dijete. Kasnije je rodila još dvoje djece, s 25 i 29 godina. Dok je gradila političku karijeru, koja je zahtijevala čest boravak u Zagrebu, njezina obitelj - suprug Mario i djeca - većinu su vremena provodili u obiteljskoj kući u Vinkovcima. Kao mlada majka, uspjela je diplomirati ekonomiju 2002. godine, a njezin strelovit politički uspon započeo je ulaskom u HDZ 2007. godine.

Njezin suprug, Mario Žalac, vlasnik je automehaničarskog obrta "Žaki" u Vinkovcima i uglavnom se držao podalje od očiju javnosti, sve do uhićenja njegove supruge. Taj je događaj očito bio prevelik šok za njega, pa je svoje emocije iskalio na predstavnicima medija. Vidno potresen i izrevoltiran, Mario Žalac je vrijeđao novinare i snimatelje koji su se okupili ispred njihove obiteljske kuće kako bi izvještavali o uhićenju. Njegov ispad nije prošao nezapaženo, a Hrvatsko novinarsko društvo (HND) odmah je reagiralo i zatražilo reakciju nadležnih institucija zbog neprimjerenog ponašanja i prijetnji.

Podsjetimo, afera "Softver" nije jedina mrlja u karijeri Gabrijele Žalac. Njezino ime postalo je sinonim za kontroverze i istrage. Bila je obuhvaćena i USKOK-ovom istragom u aferi "Vjetroelektrane", gdje se s bivšom državnom tajnicom i bivšom HDZ-ovom gradonačelnicom Knina Josipom Pleslić, ex Rimac našla pod sumnjom da je koristila svoj utjecaj kako bi osigurala HBOR-ov kredit za projekt Krš-Pađene. Javnost su posebno šokirale objavljene SMS poruke koje je izmjenjivala s Rimac, danas Pleslić, a iz kojih se saznalo da ju je tražila da njezinu bratu sredi polaganje državnog ispita. Zbog poticanja na trgovanje utjecajem u tom slučaju, kasnije je i uvjetno osuđena.

Mandat u Vladi bio joj je obilježen i drugim skandalima koji su punili medijske stupce. Loše razdoblje za nju započelo je još u ožujku 2019. godine kada je u rodnim Vinkovcima, vozeći bez važeće vozačke dozvole koja joj je istekla tri godine ranije, naletjela na djevojčicu i teško je ozlijedila. Iako se u suzama obratila javnosti i premijeru ponudila mandat na raspolaganje, Plenković njezinu ostavku nije prihvatio, uz obrazloženje da se takva nesreća može svakome dogoditi. Ubrzo nakon toga, izbila je i afera s luksuznim Mercedesom koji se nalazio u dvorištu njezine obiteljske kuće, a bio je registriran na rent-a-car tvrtku. Žalac se pravdala da su automobil unajmili njezini roditelji, no njezina su se objašnjenja mijenjala, što je dodatno narušilo njezin kredibilitet. Ubrzo nakon toga, smijenjena je tijekom rekonstrukcije Vlade.