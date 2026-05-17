Reakcije pljušte sa svih strana nakon pobjede Bugarske na Euroviziji: 'Hvala Bogu da Izrael nije pobijedio'

Vecernji.hr
17.05.2026.
u 01:16

Dok su jedni slavili njezin trijumf i isticali da je Bugarska imala najbolji nastup večeri, drugi su smatrali da je pobjeda trebala pripasti Izraelu.

Bugarska pjevačica Dara s pjesmom "Bangaranga" pobjednica je 70. izdanja Eurovizije, koje je večeras održano u Beču. Hrvatska predstavnica, grupa Lelek, natjecanje je završila na 15. mjestu. "Bangaranga" je pjesma koja već samim naslovom najavljuje eksploziju ritma, energije i snažnog scenskog nastupa, pa ne čudi da su prve reakcije publike isticale upravo njezinu klupsku atmosferu i vizualnu intenzivnost. Dara u pjesmi kombinira engleski i bugarski jezik, uz trap-pop elemente, naglašen bas i moderan produkcijski zvuk. Na pozornici je sve bilo podređeno ritmu: od dinamičnih projekcija i precizno koreografiranog plesa do stylinga koji priziva duh ranog balkanskog urban-popa, ali u znatno suvremenijem i produkcijski raskošnijem izdanju. Finale je do samoga kraja bilo neizvjesno. U završnici su se borili za pobjedu Izrael i Bugarska, a Izrael je u jednom trenutku imao prednost. Ipak, glasovi su na kraju preokrenuli situaciju, pa je Bugarska odnijela uvjerljivu pobjedu i osvojila titulu ovogodišnje pobjednice Eurovizije.

Pobjeda Dare izazvala je brojne, vrlo podijeljene reakcije publike. Dok su jedni slavili njezin trijumf i isticali da je Bugarska imala najbolji nastup večeri, drugi su smatrali da je pobjeda trebala pripasti Izraelu. "Hvala Bogu da nije Izrael pobijedio", "Najveća namještaljka! Izrael je zaslužio pobjedu", "Meni su oni bili najbolji", "Drago mi je da Izrael nije pobijedio", "Čudno, ni blizu prognozama", "Meni su bili najbolji Izrael i Malta" i "Totalno neočekivano", samo su neki od komentara koji su se nakon finala počeli nizati na društvenim mrežama.

FOTO Ekstravagancija i kontroverze! Evo najboljih nastupa s ovogodišnje Eurovizije
Hrvatska je na 70. izdanju Eurovizije završila na 15. mjestu. Grupa Lelek svojim je nastupom privukla pozornost publike, a iako se nije našla u samom vrhu, plasman u finalu ipak je potvrdio da su naše predstavnice ostavile zapažen dojam na velikoj eurovizijskoj pozornici.

Dara Bugarska reakcije Eurosong Eurovizija showbiz

VA
VanjaPlank
01:25 17.05.2026.

Jedina sretna vijest je da genocidni Izraelci nisu pobjedili

GR
GriffoFoxburr
01:33 17.05.2026.

Hvala Bogu da nije Izrael pobijedio!

Avatar bokolo
bokolo
01:30 17.05.2026.

Probajte se rugati Izraaelskoj povijesti kako se oni rugaju. Ljudi iz svemira a ne Evrope.

