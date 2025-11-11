Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Supruga Dominika Livakovića pokazala kako se živi na visokoj nozi! Fotke sinčića i trudničkog trbuha raznježile sve
Sredinom listopada, Večernji list saznao je da su Helena i Dominik Livaković postali roditelji po drugi put – dobili su kćerkicu Kaju.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Informacije o trudnoći bile su poznate samo užem krugu obitelji i najbližim prijateljima, dok je Helena, poput svoje prve trudnoće, uspješno skrivala svoje blaženo stanje od očiju javnosti.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Na društvenim mrežama, gdje je poznata po aktivnom profilu i modnim objavama, vješto je prikrivala trudnoću.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Pomno birala kutove za fotografije i povremeno objavljivala starije slike, uspijevajući tako izbjeći širu pažnju.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
No, sada je odlučila podijeliti s pratiteljima kako je izgledala njezina druga trudnoća.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Uz to, na jednoj od fotografija pojavljuje se i njezin sinčić Joakim, dok na drugoj Dominik Livaković šeće plažom držeći sina u naručju.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Helena je također pokazala da su uživali u luksuznom ljetovanju, boraveći u prestižnim resortima i opuštajući se na predivnim plažama, a ti prizori mnoge su oduševili.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Više fotografija možete pogledati u nastavku naše galerije.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
skrivena opasnost
Ove 4 svakodnevne namirnice podižu vam šećer u krvi jednako kao i šaka slatkiša
Video sadržaj
PROBLEM ZA MOSKVU
Ovo je ključno za opstanak ruskog ratnog stroja, a oporbeni političar otkriva: 'Jednostavno ga nema'
Video sadržaj
OGLASILI SE PRIOPĆENJEM
Zagrebački HDZ se pobunio protiv poteza Tomaševića i SDP-a: 'To je politička cenzura'
Video sadržaj
NERAZJAŠNJENE OKOLNOSTI
Poznati sportaš (38) pronađen mrtav u zatvoru, bio je optužen za obiteljsko nasilje
1
/
Molimo vas pričekajte...