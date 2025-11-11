FOTO Supruga Dominika Livakovića pokazala kako se živi na visokoj nozi! Fotke sinčića i trudničkog trbuha raznježile sve

Sredinom listopada, Večernji list saznao je da su Helena i Dominik Livaković postali roditelji po drugi put – dobili su kćerkicu Kaju.
Foto: Instagram
Informacije o trudnoći bile su poznate samo užem krugu obitelji i najbližim prijateljima, dok je Helena, poput svoje prve trudnoće, uspješno skrivala svoje blaženo stanje od očiju javnosti.
Foto: Instagram
Na društvenim mrežama, gdje je poznata po aktivnom profilu i modnim objavama, vješto je prikrivala trudnoću.
Foto: Instagram
Pomno birala kutove za fotografije i povremeno objavljivala starije slike, uspijevajući tako izbjeći širu pažnju.
Foto: Instagram
No, sada je odlučila podijeliti s pratiteljima kako je izgledala njezina druga trudnoća.
Foto: Instagram
Uz to, na jednoj od fotografija pojavljuje se i njezin sinčić Joakim, dok na drugoj Dominik Livaković šeće plažom držeći sina u naručju.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Helena je također pokazala da su uživali u luksuznom ljetovanju, boraveći u prestižnim resortima i opuštajući se na predivnim plažama, a ti prizori mnoge su oduševili.
Foto: Instagram
Više fotografija možete pogledati u nastavku naše galerije.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
