Rođena je s deformacijom kralježnice. Sa 12 godina operirala je skoliozu i provela dvije godine u gipsu

Trebala je to biti njezina velika noć. Premda je njezina izvedba časne sestre Agnes u filmu "Konklava" trajala samo osam minuta, Isabella Rossellini nominirana je za svog prvog Oscara u kategoriji za najbolju sporednu glumicu. Pritom, mogla je postati prvo dijete oskarovca koje će osvojiti ovu prestižnu nagradu, poput njezine majke Ingrid Bergman, trostruke dobitnice zlatnog kipića. Naposljetku, nije joj pripala ova nagrada, kao što je i "Konklavi" izmakla nagrada za najbolji film, ali njezina pojava na svečanoj dodjeli u Dolby Theatreu u Los Angelesu itekako je podigla prašinu.

Naime, kada je u siječnju ove godine filmski svijet ostao bez jednog od svojih najboljih predstavnika, redatelja Davida Lyncha, u čijem je kultnom filmu "Plavi baršun" iz 1986. odigrala jednu od glavnih uloga, Isabella Rosselini od njega se oprostila potresnom objavom na društvenim mrežama, da bi mu nedavno na novoj dodjeli Oscara odala modnu počast. Isabella se svojim raskošnim izdanjem na crvenom tepihu vratila na same početke karijere, kada je upravo u Lynchovom filmu postala zvijezda noseći ogrtač od plavog baršuna, koji je poslužio je kao glavna inspiracija talijanskom dvojcu Dolce & Gabbana za stvaranje Isabellina oskarovskog izdanja s kojim je oduševila javnost.

GALERIJA Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Također, i šminka je bila suptilna reinterpretacija izgleda njenog lika iz filma originalnog naziva "Blue Velvet", a uključivala je plavu olovku i sjenilo za oči, u blažoj verziji nego u filmu, primjerenoj njezinim godinama. Također, za svoju pratnju na dodjelu nagrada odabrala je glumicu Lauru Dern, također muzu Davida Lyncha, s kojom je osim u "Plavom baršunu" glumila i u filmu "Divlji u srcu".

No osim počasti preminulom redatelju, ujedno i bivšem partneru, Rosselini je odala počast i svojoj slavnoj majci Ingrid Bergman, povezujući svoju nominaciju za Oscara s bogatim obiteljskim i profesionalnim naslijeđem, dodatkom dijamantnih naušnica s biserima brenda Bulgari koje je Bergman nosila kada je osvojila zlatni kipić 1975. godine.

Rezultat je bio više nego blistav: umjesto očajničkog držanja za ostatke nekadašnje mladosti, u 73. godini života stari dostojanstveno i još uvijek je prelijepa. Pritom glumačka diva i dalje plijeni pažnju svojih poklonika: na društvenoj mreži Instagram njezine objave prati više od milijun ljudi, zainteresiranih za svaki detalj života ove glumice, majke, manekenke, spisateljice, farmerice, "šaptačice životinjama".

Isabella Rossellini rođena je 18. lipnja 1952. godine u Rimu, a već od najranijih dana je imala sreće upoznati svijet umjetnosti i filma iz krupnog kadra jer su joj roditelji bili talijanski redatelj Roberto Rossellini i švedska glumica Ingrid Bergman. No, istodobno je bila i dijete velikog skandala, jer su se njezini roditelji zavoljeli u vrijeme dok su oboje bili u braku. To je njezinoj majci na dugi niz godina uništilo karijeru u Americi koja je tad bila pod stegom strogih konzervativnih moralizatora, oprošteno joj je tek više od desetljeća kasnije.

No, roditelji su se rastali kad joj je bilo samo pet godina, pa su Isabella i njezina sestra i brat živjeli dvije godine u rimskom hotelu gdje su ih roditelji posjećivali, što ni ne liči na sretno djetinjstvo. Nedostajalo joj je samopouzdanje, k tome je i narušeno bolešću otkako joj je s 11 godina dijagnosticirana skolioza koja ju je prikovala za krevet i osudila na višegodišnje bolno istezanje i boravak po bolnicama.

"Kao mlađa bila sam bucmasta, a i rođena sam s deformacijom kičme. Sa 12 godina operirala sam skoliozu i provela dvije godine u gipsu. Ljepota mi je tada bila najmanje važna. Bila sam sretna što uopće mogu hodati", prisjetila se. No, nakon što je završila studij književnosti i drame na Sveučilištu u Rimu, bacila se u glumačke vode.

Njezina karijera započela je 1976. godine na televiziji kada se pojavila u emisiji "L'altra domenica" u kojoj je briljirala uz Renza Arborea, a ostalo je povijest, jer uslijedili su kultni filmovi "Plavi baršun", "Smrt joj dobro pristaje", "Moja besmrtna ljubavi", "Wyatt Erp", "Joy" i drugi, ali je zaigrala i u - ruku na srce - podosta promašenih projekata kojih je upravo njezino ime bilo jedino vrijedno. Možda je i ta činjenica utjecala na njezino glumačko samopouzdanje, koje je osobito u ranijim godinama bilo izrazito nisko.

"Budući da mi je majka bila Ingrid Bergman, a otac Roberto Rossellini, bila sam u strahu na samu pomisao da bih mogla biti glumica ili redateljica. Tek u kasnim dvadesetim godinama odlučila sam se za glumu, a činjenica da sam dijete toliko slavnih roditelja s jedne mi je strane pomogla, ali i odmogla. Otvorilo mi je vrata, no predrasuda nije nedostajalo", rekla je i prisjetila se prve kritike na račun svoje glume u filmu iz 1979. godine "The Meadow".

GALERIJA Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

"Pisali su da sam naslijedila izgled od majke, no ne i talent. To me slomilo. Da mi to danas kažu, možda bih rekla da ima istine u tome. U ovim godinama te takve stvari ne pogađaju. Znate li da je osvojila tri Oscara? Ja nisam dobila niti jednu nominaciju, no ne zamaram se time. Naravno da bih voljela da sam osvojila barem jednoga, no, s druge strane imam šest ovaca, dva psa i dvoje djece", izjavila je svojedobno, prije nego joj je Američka filmska akademija ukazala čast nominacijom, po prvi put, na posljednjoj dodjeli nagrada.

No, ono što najviše fascinira je činjenica da se nije nikada bojala izaći iz dobro joj znanih okvira glume. Još kao 19-godišnja studentica u New Yorku, mlada Isabella je u vrijeme studija radila kao dopisnica, odnosno, prevoditeljica i reporterka RAI televizije. U godinama koje dolaze okušala se u pisanju knjiga, umjetničkim izložbama i aktivističkim akcijama koje su se borile za prava životinja, te ponajviše u modelingu.

Manekensku karijeru počela je dosta kasno, sa 28 godina, a njezina pojava u britanskom i američkom izdanju Voguea osvojila je modni svijet. Kao ikona senzualne i eterične ljepote, pojavila se na ukupno 38 naslovnica "modne Biblije" diljem svijeta. Također, pojavila se i u Madonninom glazbenom spotu "Erotica". No, nije Vogue jedini brend koji je prepoznao Isabellin talent i autentičnu ljepotu - sofisticiran stil i eleganciju koju cijelo ovo vrijeme nosi na posve prirodan i šarmantan način, budući da je njezina suradnja s Lancômeom ukupno traje više od tri desetljeća.

No, ova suradnja nije prošla bez izazova jer su joj, u vrijeme kad je proslavila 43. rođendan, uručili otkaz. "Rekli su mi da reklame prikazuju ženske snove, ne stvarnost i da žene sanjaju o tome da budu mlade. I morala sam otići. Bilo je to veoma nepravedno", rekla je Isabella, koju je ovaj potez jako razočarao. "Ne mogu reći da nisam bila tužna. Znam pozirati, imala sam puno iskustva, ali nisam imala kome ga ponuditi. Bilo je bolno", istaknula je, no ova nepravda je ispravljena nakon 20 godina i novi čelnici Lancômea su se ispričali i zamolili je za obnovu suradnje, što je prihvatila 2016. kada su je ponovo zaposlili i to na rukovodećem položaju, kao "brand ambasadoricu" za svjetsko tržište.

"Kada su me nazvali, pitala sam ih, ako samo želite stariju osobu jer želite biti inkluzivni, zašto ne biste pozvali Helen Mirren ili Meryl Streep? Sa mnom opet imate novinarsku polemiku jer se sjećaju kad mi niste produžili ugovor. Ali oni su rekli, ne, ti možeš predstavljati tu promjenu u društvu", prisjetila se, dodajući kako je danas zapravo zahvalna Lancômeu, ali i moćnicima Hollywooda koji su je s vremenom "otpisali", jer je upravo nakon toga shvatila, ali i odlučila da neće dopustiti da ju išta ili itko plaši, kao i da će od tada raditi samo ono što želi - u svojim pedesetima.

Stoga, ovdje njezinoj znatiželji i želji za učenjem i otkrivanjem svijeta nije bio kraj, jer 2008. godine Isabella je stekla diplomu iz biologije i pčelarstva na Sveučilištu Harvard. A njezin interes za prirodne znanosti rezultirao je snimanjem dokumentaraca kao što su "Green Porno" i "Seduce Me", koji istražuju seksualno ponašanje životinja na humorističan i edukativan način. Tijekom epidemije korona virusa, u vrijeme dok je cijeli svijet bio zatvoren i potišten, ona je odlučila otići i korak dalje, kostimirajući se u različite životinje, objašnjavajući gledateljima na društvenim mrežama kako se pare, uz puno dobrog humora na vlastiti račun. Ovaj show program, koji je nazvala je "Sex & Consequences", emitirala je uživo na internetu i to sa svoje farme na Long Islandu, u državi New York, gdje živi okružena ovcama, kozama, pilićima, patkama i psima.

"Naša farma se pokazala kao pravi dar. Ne kažem da je jednostavno. Moj najveći pothvat sada je kako farmu učiniti financijski održivom, tako da ne ovisi o mom glumačkom radu", ispričala je Isabella, koja ljubav prema prirodi duguje svom ocu, slavnom redatelju. Kada je imala 14 otac joj je kupio knjigu Konrada Lorenza "Prsten kralja Salomona", jednog od začetnika studije za proučavanje ponašanja životinja.

"Volim životinje i volim prirodu pa sam oduvijek govorila da bih umjesto bazena i teniskog terena, radije imala farmu. Nisam shvaćala kakav je to utjecaj imalo na moju zajednicu. Dakle, sada je farma mnogo više projekt zajednice. Nevjerojatno je koliko mijenja život čitavog susjedstva činjenica da imate farmu", objasnila je, dodajući kako jede samo organsku hranu i nema namjeru koristiti botoks jer to su za nju dvije suprotnosti. Inače, farma se prostire na čak 28 hektara, a nazvana je Mama Farm, reprezentirajući većinom radnice ženskog spola na farmi i uglavnom ženske životinje o kojima brinu.

Njezina kći Elettra Rossellini Wiedemann izvršna je direktorica Mama Farme i tamo živi sa sinovima Roninom i Viggom. Isabellin posvojeni sin Roberto, koji je glumac i maneken, često posjećuje farmu. Ondje Isabella ne živi s partnerom, ali nije usamljena. Opušteno govori o muškarcima s kojima je nekada bila u romantičnoj vezi, poput režisera Davida Lyncha i bivšeg supruga Martina Scorsesea i to na način koji mnogo govori o njezinom velikodušnom duhu. Također ističe i kako vrijeme ublažava ono što je nekada bilo komplicirano. A bilo je: velika ljubav završila je razvodom, a nakon razvoda Scorsese je izjavio kako mu je bilo "itekako važno da oženi kćer Roberta Rossellinija". Ukupno se udavala četiri puta, a brakovi su trajali između dvije i pet godina, a jedan od brakova sklopila je i s velikim britanskim glumcem Garyjem Oldmanom.

Njezin drugi brak trajao je od 1983. godine pa do 1986. godine i to s manekenom i dizajnerom Jonathanom Wiedemannom, s kojim je i dobila kćer. Elettra je rođena samo nekoliko mjeseci nakon smrti njezine majke Ingrid Bergman od raka dojke 1982. godine. Usred njezine tuge i muke majčinstva, Hollywood se javio: kada joj je ponuđen njezin prvi američki film, sjajna plesna drama "Bijele noći" iz 1985., Rossellini se konačno osjećala spremnom preuzeti karijeru koju je njezina majka željela za nju. Prisjeća se: "Mama je rekla - smiješno je što ne pokušavaš glumiti samo zato što osjećaš da će te uspoređivati sa mnom. Uspoređivat ćete se sa mnom na početku. A onda će zaboraviti. I bila je u pravu. Ali na početku je bilo teško."

Deset godina kasnije posvojila je i sina. Kada je Roberto bio klinac, donijela je odluku da neće ulaziti u nove romantične veze dok joj oba djeteta ne završe školu. "To se pretvorilo u 20 godina. Nisam imala muškarca pokraj sebe 20 godina. Ali kajem li se zbog toga? Ne", rekla je Isabella.

Upravo je s godinama shvatila i naučila puno toga, ali i stekla prijeko potrebno samopouzdanje. "Starenje zapravo donosi puno sreće. Istina je da dobiješ koji kilogram viška i bore, i to baš i nije dobro, no tu je i ta sloboda koja dolazi sa svim tim. Sloboda je u tome da radiš što god želiš, jer si svjestan da ćeš uskoro umrijeti. Ovo mi je posljednja prilika da napravim što želim. Vidjela sam tugu u očima svojih kolegica glumica, depresivnih jer njihova ljepota nestaje. Ljudi ih više ne žele. To sam sve proživjela i sama", rekla je glumačka diva, koja ne krije da se iz spomenutih razloga "suptilno vratila na ekran".

"Mama mi je umrla kada je imala 67 godina, mlađa nego što sam ja sada. Ali rekla mi je da ponekad glumice imaju pad u karijeri kad nisu ni mlade ni stare: u dobi od 45 do 55 ili 60 godina. Nije da ne možete imati ljubavne filmske priče, ali ta se priča u stvarnosti ipak ne priča", poručila je glumačka diva koja je toliko toga postigla u životu, uključujući i pisanje tri autobiografske knjige. I još uvijek je aktivna i očaravajuća, dostojna imena ne samo svojih slavnih roditelja nego i svoje nimalo zanemarive reputacije.