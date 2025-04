Naša pjevačica pobjegla je iz Zagreba: Napustila je grad i u ovom mjestu pronašla toliko željeni mir

Sanja Doležal, 61-godišnja pjevačica poznate grupe 'Novi fosili', odlučila je prije nekoliko godina zamijeniti užurbani Zagreb mirnim Donjim Zvečajem, malenim mjestom u blizini Duge Rese. Većinu svog vremena sada provodi u svojoj vikendici, uživajući u ruralnom okruženju. Međutim, zahvaljujući relativnoj blizini metropole, Sanja je uspjela postići idealan balans između seoskog mira i gradskih pogodnosti, spretno kombinirajući najbolje od oba svijeta.

Vikendica na Mrežnici u Donjem Zvečaju pjevačici Sanji Doležal prije je služila za privremeni bijeg od gradske vreve Zagreba, a danas joj je kuća na Mrežnici stalni dom. Kako je ispričala gostujući u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma", njena kći Lana i sin Luka dovoljno su veliki i odrasli i mama im ne mora stalno biti pri ruci i zato je Sanja odlučila sve više boraviti u svojoj oazi mira na Mrežnici. Obrađivanje vrta postala joj je glavna zanimacija i pohvalila se kako su joj uspjele rajčice i imala je jako dobar urod s krastavcima, dok s tikvicama i nije pobrala baš takav uspjeh.

– U mom je malom mjestu slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo, kad prošećem selom, obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac, svašta se nađe u mom vrtu – ispričala je Sanja gostujući u emisiji kod voditeljice Barbare Kolar.

Podsjetimo, pjevačica i voditeljica svojim se obožavateljima često javi na društvenim mrežama te pokazuje kako putuje i što radi. Doležal se tako često javi iz svoje kuće na Mrežnici kamo se preselila. Osim toga, Sanja je i velika putoholičarka te s pratiteljima dijeli destinacije na koje ide. Jedna od posljednjih na kojoj je bila jest i Sjeverna Makedonija. Sanja je svoj dolazak u Skoplje prvo najavila preko Instagram priče, a zatim je i otkrila povod dolaska u glavni grad Sjeverne Makedonije.

Za razliku od prijašnjih putovanja na kojima je naglasak bio na odmoru, Doležal sad spaja ugodno s korisnim. Naime, ondje je povela svoj bend i ton majstora kako bi nastupom obilježili 55. godišnjicu kultnih Novih fosila.

Voditeljica se krajem siječnja javila iz Dubaija. Fotografijama na društvenim mrežama pokazala je kako na odmoru uživa u Desert Safariju gdje pozira s devama i na pustinjskom pijesku, bosonoga u dugoj bijeloj haljini kratkih rukova i s tirkiznim hidžabom na glavi. Osim toga, pohvalila se i novom tetovažom od kane. Kana se koristi za bojanje kože, noktiju i kose, još od doba starog Egipta. Istetovirala je cvijet na lijevoj ruci kojeg je ukrasila listovima u svjetlosmeđoj boji.

Tamo ju je ju je posebno oduševio Muzej budućnosti u kojem se, prema slikama na društvenim mrežama, odlično zabavila. - Jedna od najljepših građevina na svijetu, čudesan Muzej budućnosti - napisala je pjevačica, a ranije je uz slike visokih građevina i marine napisala: - Iz zime u ljeto.

Nakon odmora na Bliskom istoku zaputila se u London gdje je posjetila kćer Leu koja tamo studira na jazz akademiji. Sanja je podijelila na društvenoj mreži Instagram nekoliko predivnih fotografija i snimki. Među ostalim, pokazala je snimke razgledavanja znamenitosti Londona, ali i iz šetnje s 'najmlađim i najslađim novim članom obitelji'. Riječ je o psiću chihuahui, novom ljubimcu njezine kćeri.

