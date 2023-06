Robbie Williams oglasio se nakon dva koncerta u Puli i poslao poruku hrvatskim fanovima

Jedan od najpopularnijih pjevača današnjice Robbie Williams oglasio se na Instagramu nakon dva spektakularna koncerta u pulskoj Areni. Robbie je objavio fotografiju na kojoj stoji ispred Arene, te je uputio i poruku hrvatskim fanovima.

- Hrvatska - hvala vam za dvije nevjerojatne noći. Nadam se da ću vas uskoro ponovno vidjeti, poručio je Robbie. Obožavatelji su slavnom pjevaču u komentarima zahvalili na dolasku.

- Sjajan nastup, super pjesme, super atmosfera na super lokaciji. Bilo je izvanredno!, poručila mu je hrvatska obožavateljica. Fotografija je u samo sat vremena dobila 10 tisuća lajkova.

Podsjetimo, Robbie je održao dva koncerta u sklopu svoje turneje “XXV”. Turneja “XXV” predstavlja nevjerojatnih 25 godina solo karijere jednog od najvećih zabavljača našeg vremena. Brit pop ikona i stadionska atrakcija za svoj nastup u Hrvatskoj odabrao je možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima. Dvije tisuće godina stari amfiteatar savršena je pozornica za dva intimna nastupa s ograničenim brojem ulaznica na kojima nas podsjeća na megahitove iz svoje cijele karijere i donosi ono najbolje iz svog opusa. Robbie Williams još jednom se pokazao kao vrhunski zabavljač, a kada je pričao o tome kako je 1990. osnovao Take That, kazao je kako je jedan petogodišnji dječak tada prvi put nabijao nogometnu loptu.

VEZANI ČLANCI

- Taj dječak zvao se Luka Modrić i ja ga obožava,. rekao je Robbie koji je ponovno šarmirao djevojke. Na koncertu je iznenadio i obožavateljicu Moniku. Došao je do nje te joj zapjevao pjesmu "She's the One".

Setlista na cijeloj turneji sastavljena je od njegovih najvećih hitova, pa nakon uvodne "Hey Wow Yeah Yeah" slijedi eksplozivna "Let Me Entertain You". Kraj službenog dijela koncerta rezerviran je za hitove "Feel", "Kids" i "Rock DJ", a bis je rezervirao za "No regrets", "She's The One" i "Angles". Turneju "XXV" prati i istoimeni kompilacijski album koji donosi svježu perspektivu na Williamsove najvažnije pjesme. Veliki hitovi iz solo karijere ponovo su izvedeni uz pratnju Metropole Orchestra, uz dodatak pet novih pjesama, od kojih je „Lost“ odabrana kao posljednji singl.

VIDEO: Marko Kutlić o dojmovima nakon nastupa na Melodijama Jadrana