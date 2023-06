Sportski voditelj prevario je bolesnu suprugu s prijateljicom njihove kćeri, a sad su se vjenčali

Bivši voditelj Sky Sportsa Richard Keys (66) oženio se na seoskom imanju s 30 godina mlađom odvjetnicom Lucie Rose. Vijest je to koju su prenijeli mediji diljem svijeta i to najviše zbog pozadine njihove ljubavne priče koju kao da su osmislili scenaristi meksičkih ili španjolskih sapunica. Naime, njihova romansa je počela 2016. godine dok je Richard još bio u braku sa suprugom Julie, a Lucie je bila najbolja prijateljica njegove kćeri Jemme.

K tome u vrijeme kada je saznala da je suprug vara s prijateljicom njihove kćeri Julia se oporavljala od raka štitnjače i bila je zgrožena onim što joj je napravio suprug, a cijela priča zgrozila je i britansku javnost. Richard je dugo nijekao svoju aferu s Lucie i lagao je svojoj obitelji. Njegova bivša supruga jednom je prilikom ispričala kako je sve počelo - Upoznao je Jemminu prijateljicu Lucie, koja je radila u Dohi, i počele su laži. Tvrdio je da su ona i njezine prijateljice njega smatrale očinskom figurom - ispričala je Julia i objasnila kako je sve počelo nakon što su se preselili u Katar.

- Sjećam se na Richardovoj rođendanskoj zabavi - a to nikome prije nisam rekla - baš kad sam odlazila, Lucie me zgrabila za ruku i rekla: "Odlaziš li sada zbilja Julia?" Bila je tako uporna i mislila sam da je čudno što mi je to rekla. Richardu je tu večer trebala cijela vječnost da dođe kući. Ispitivala sam ga sutra zašto je kasno stigao i objasnio mi je kako je Lucie imala problem i morao je razgovarati s njom. Ne osjećam gorčinu prema Lucie, već sam duboko razočaran što je ovako uništila našu obitelj - ispričala je Julia.

Richard je nakon priznanja o nevjeri kazao kako nije ostavio suprugu dok se oporavljala od karcinoma, a svoju novu odabranicu je zaprosio prije dvije godine.

- Želim njemu i Lucie sve najbolje. Ako je to ono što ga čini sretnim onda sam ja sretna zbog njega, ali što se mene tiče to je sada sve prošlost. U novoj sam vezi i stvarno sam sretna i to je sve na što se želim fokusirati - izjavila je za The Sun njegova bivša supruga.