Žanamari dobila komplimente za svoj izgled i otkrila koji je to detalj izvadila iz ormara za ovu prigodu

Pjevačica Žanamari Lalić pohvalila se outfitom za večernji izlazak i otkrila kako je ovaj put nosila ravne sandale i objasnila je i zašto. - Evo nek sam i ja izašla bez štikli. Kad započne Split park festival vade se ravne sandale iz ormara jer znam da neću brzo kući i da nema sjedanja - samo dobra zabava! - napisala je Žanamari uz fotografiju na kojoj pozira u crnoj pripijenoj haljini. U komentarima na Instagramu ubrzo joj se javila Nives Celzijus i rekla kako imaju istu haljinu, ali dodala je kako Žanamari ova haljina bolje stoji. I ostali pratitelji su pohvalili look i divili se top formi u kojoj je pjevačica.

- I bez štikli si top. Top! Samo uživaj. Bombaaaa! Imate nevjerojatnu ljepotu i jedinstveno privlačno i seksi tijelo - poručili su joj obožavatelji. Za fit liniju pjevačice zaslužni su redoviti posjeti teretani o čemu Žanamari redovito dijeli fotografije i videa na društvenim mrežama.

- S 15 godina sam prvi put ušla u teretanu, ali kroz život ta moja veza s teretanom je bila on and off. Znala sam je jako zapostaviti jer bi se dogodio život. Ali uvijek sam našla put natrag. Zadnjih sedam mjeseci je naša "veza" baš jako intenzivna. Viđamo se svaki dan, čini me sretnijom, mirnijom, zdravijom, snažnijom i samouvjerenijom. Idealna veza zar ne? - ispričala je prošle godine u travnju Žanamari u intervju koji je dala za net.hr. Otkrila je i kako izgleda njezina prehrana i kojim jelima se voli počastiti.

- Gušt mi je jesti proteine. Pašu mi i tijelo mi ih voli. Na mnoge namirnice mi se tijelo pobuni. Ali eto žongliram s onima koje mogu jesti. Cheat hrana mi ne odgovara i od slatkog i pizze, na primjer, mi je fizički muka. Ne mogu doći sebi po par sati od takvog obroka, ali svejedno pojedem i to kad god ne stignem skuhat nešto konkretno. Našla sam pizzeriju od čije pizze ne patim kasnije. Pohvala kuharu tko god da je - rekla je.

VIDEO Udala se Josipa Čulina ex Rimac: Novi suprug završio je u pritvoru u istoj aferi kao i ona