Rihanna očekuje dijete s kontroverznim reperom, objavljene i prve trudničke fotografije

Pjevačica Rihanna (33) očekuje svoje prvo dijete s reperom A$AP Rockyjem (33), pišu strani mediji.

Rihanna i kontroverzni reper čije je pravo ime Rakim Mayers hodaju dvije godine i odlučili su napraviti sljedeći korak u svojoj vezi. Iako su prijatelji godinama, službeno su počeli izlaziti tek nakon RiRinog prekida s njezinim bivšim dečkom Hassanom Jameelom početkom 2020. Zadržali su tajnim početak svoje romanse usred pandemije koronavirusa 2020. godine.

#BREAKINGNEWS Rihanna, A$AP Rocky Pregnant With First Child https://t.co/CbeK8YdSd4 via @TMZ