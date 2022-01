Ivan Pažanin pred TV kamerama progovorio o problemu s kojim se susreće pa osvanuo u novoj ulozi

Ususret svojem velikom petom koncertu u Lisinskom, ekipa iz klape Rišpet pripremila je novu glazbenu poslasticu za svoju vjernu publiku.

Riječ je o ljubavnoj baladi u prepoznatljivom rišpetovskom stilu 'Fermaj me' za koju su snimili i video spot u kojem jednu od glavnih uloga nosi veliki prijatelj Rišpeta, ali i jedan od zasigurno najtraženijih muškaraca, Ivan Pažanin. Poznati splitski chef odlučio je nedavno javno progovoriti o problemu koji muči sve više muškaraca te je priznao kako se odlučio za transplantaciju kose.

Foto: Pero Kozomara

- Imam ja to familijarno i kosa je prorijeđena s godinama prema tome zašto ne otići na takav zahvat? Zašto ne vratiti ono što je tvoje - kazao je Pažanin pred kamerama RTL-a s kojima je otišao u jednu polikliniku u Splitu gdje će riješiti njegov problem s nedostatkom kose. - Nema razloga za strah, nemam vremena za strah. Kad to naraste ovako, to će biti ludilo. Naslikavat ćemo se po cijele dane - s osmijehom je kazao Pažanin koji se odlično snašao u ulozi glumca u novom spotu klape Rišpet.

Foto: Pero Kozomara

Zahvaljujući uvijek originalnoj i kreativnoj ekipi iz klape Rišpet predvođenom Perom Kozomarom, mjesec ljubavi pred nama biti će bogat za još jednu predivnu ljubavnu pjesmu 'Fermaj me' za koju glazbu potpisuje sam Pero Kozomara, dok se za stihove ovoga puta pobrinula Andrea Ratković, a zasluge za aranžman i produkciju potpisuje Leo Škaro.

'Naša nova pjesma 'Fermaj me', jedna je divna ljubavna balada koja govori o strahu od neuzvraćene ljubavi. U njoj se on lagano predaje, ali se i dalje nekako nada da će biti ipak zaustavljen prije nego zauvijek ode od nje.', rekao je Pero Kozomara.

Foto: Pero Kozomara

Nakon predivnih koncerata u prosincu u Zadru, Makarskoj i reprize dočeka Nove godine na dubrovačkom Stradunu, nova je pjesma ujedno i najljepša najava njihovog petog nastupa u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koji će se održati u srijedu 23.ožujka 2022.

Vjerujemo da će i ova skladba klape Rišpet, uz čije pjesme se zaljubljuje i veseli, pronaći put do publike, ali i svih onih željnih iskrenih emocija koje diraju srce i dušu.

