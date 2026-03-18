Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGIČAN KRAJ

Popularna influencerica (27) pronađena mrtva: Objavila je poruku o nasilju, a prijatelj tvrdi da je ubijena

Ayşegül Eraslan
Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 11:17

Turska modna influencerica i dizajnerica Ayşegül Eraslan pronađena je mrtva u svom stanu u Istanbulu. Slučaj se vodi kao sumnjiva smrt, a nekoliko sati prije tragedije objavila je uznemirujuće poruke o nasilju u obitelji

Ayşegül Eraslan, 27-godišnja turska influencerica i dizajnerica, pronađena je mrtva u svom stanu u istanbulskoj četvrti Kağıthane. Tragedija je otkrivena nakon što članovi njezine obitelji, zabrinuti jer im se nije javljala na telefon, nisu uspjeli ući u stan te su pozvali policiju. Službenici su po dolasku provalili u stan i zatekli stravičan prizor. Ayşegül je bila mrtva, a medicinski tim je na mjestu događaja mogao samo konstatirati smrt. Njezina iznenadna smrt šokirala je više od 360 tisuća pratitelja, prijatelje i obitelj, ostavljajući za sobom brojna neodgovorena pitanja.

Prema prvim informacijama s očevida, policija je prvo rekla kako nema tragova nasilja. Međutim, vlasti su odmah naglasile kako je riječ o početnoj pretpostavci te su slučaj službeno okarakterizirale kao "sumnjivu smrt", pokrenuvši opsežnu istragu. Tijelo nesretne djevojke prevezeno je na Institut za sudsku medicinu u Istanbulu radi obdukcije koja bi trebala otkriti točan uzrok smrti.

Istragu je dodatno zakomplicirala snimka nadzorne kamere koja je otkrila da je glumac Sunay Kurtuluş (28) ušao u zgradu otprilike sat vremena prije procijenjenog vremena njezine smrti. Kurtuluş je priveden na ispitivanje, no ubrzo je i pušten. U svom je iskazu policiji rekao da je posjet bio kratak te da je otišao nakon manje svađe. Tvrdio je da je Ayşegül bila živa kada je napustio njezin stan. Njegovi odvjetnici kasnije su izdali priopćenje u kojem su osudili medijske napise koji ga prikazuju kao glavnog sudionika događaja, ističući kako je on samo ispitan u svojstvu svjedoka.

Ayşegül Eraslan
1/27

Samo nekoliko sati prije nego što je pronađena mrtva, Ayşegül je na svom Instagram profilu objavila niz uznemirujućih i emotivnih poruka koje su dale naslutiti duboku bol s kojom se borila. "Postoje stvari koje nisam mogla podijeliti s vama, stvari koje niste znali, koje vam nikada nisam rekla. Jedino što znam je da sam bila jako dobra osoba. Nikome nisam učinila nažao", napisala je. U potresnoj objavi otkrila je i detalje o teškom djetinjstvu, navodeći kako "nikada nije upoznala ljubav majke ili oca" te da je "odrasla uz mnogo nasilja". Njezina posljednja želja bila je upućena pratiteljima, koje je zamolila da se pobrinu za njezine pse.

Dok se policijska istraga nastavljala, javnost je dodatno uznemirio njezin prijatelj, fotograf Semih Palancı, koji je javno iznio tvrdnju da je Ayşegül ubijena. Palancı je na društvenim mrežama objavio video u kojem tvrdi da rukopis na oproštajnoj poruci ne pripada njoj, što je, kako kaže, odmah pobudilo sumnju. Podijelio je i navodne detalje iz preliminarnog obdukcijskog nalaza. "Zapešća su joj prerezana, a obješena je davljenjem vrata. Naša prijateljica postala je žrtva ubojstva. Zaustavite femicid", poručio je Palancı. Ove su tvrdnje izazvale lavinu reakcija, no ubrzo je uslijedio odgovor policije. Prema izvještajima stranih medija, istanbulska policija privela je Palancıja i još jednu osobu zbog širenja "obmanjujućih informacija" o slučaju koji je u tijeku.

Ayşegül Eraslan stekla je slavu sudjelovanjem u popularnom turskom modnom reality showu İşte Benim Stilim ("Ovo je moj stil"), nakon čega je izgradila uspješnu karijeru. U Istanbulu je vodila vlastiti atelje visoke mode, Ayşegül Eraslan Haute Couture, a svoje je kolekcije predstavljala i na velikim događajima poput Turskog tjedna mode 2023. godine. Bila je poznata i po ljubavi prema putovanjima, a nedavno se vratila s puta u Egipat, dok je njezina posljednja objava na Instagramu uključivala fotografije iz Los Angelesa.

Ključne riječi
showbiz Turska influencerica Ayşegül Eraslan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jall Aux Yeux
Video sadržaj
U VINTAGEU

Band Jall Aux Yeux predstavlja novi album obrada popularnih domaćih hitova na francuskom jeziku

Na promociji 1. travnja u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, izvodit će stare i nove obrade poznatih hitova (Urban, Rundek, Belan, Predin...) na francuskom jeziku, uz goste iznenađenja. Članovi grupe svirali su u raznim glazbenim formacijama vrlo različitih stilova i to je mnoštvo glazbenih žanrova i različitih utjecaja koje svatko od njih nosi u sebi  utjecalo na izričaj ovog benda (pop/rock, punk, indie, folk, itd.).

All Points East Festival - Day Two
Video sadržaj
TEŽAK PERIOD

Tuga u obitelji slavnog glazbenika: 'Bila je svetica, takvi ljudi se više ne rađaju'

White je podijelio fotografiju svoje majke na pozornici, kako samouvjereno drži mikrofon u kožnoj jakni, ostavljajući dojam žene pune života i energije. Uz fotografiju je napisao kratku, ali dirljivu poruku: "Teresa Gillis, 1930. – 2026. Počivaj u miru s Gospodinom." Nakon toga je podijelio i niz maminih fotografija i dirljivih riječi u spomen na ženu koja je, kako je napisao, oblikovala njegov život i karijeru

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!