Popularna influencerica (27) pronađena mrtva: Objavila je poruku o nasilju, a prijatelj tvrdi da je ubijena

Ayşegül Eraslan, 27-godišnja turska influencerica i dizajnerica, pronađena je mrtva u svom stanu u istanbulskoj četvrti Kağıthane. Tragedija je otkrivena nakon što članovi njezine obitelji, zabrinuti jer im se nije javljala na telefon, nisu uspjeli ući u stan te su pozvali policiju. Službenici su po dolasku provalili u stan i zatekli stravičan prizor. Ayşegül je bila mrtva, a medicinski tim je na mjestu događaja mogao samo konstatirati smrt. Njezina iznenadna smrt šokirala je više od 360 tisuća pratitelja, prijatelje i obitelj, ostavljajući za sobom brojna neodgovorena pitanja.

Prema prvim informacijama s očevida, policija je prvo rekla kako nema tragova nasilja. Međutim, vlasti su odmah naglasile kako je riječ o početnoj pretpostavci te su slučaj službeno okarakterizirale kao "sumnjivu smrt", pokrenuvši opsežnu istragu. Tijelo nesretne djevojke prevezeno je na Institut za sudsku medicinu u Istanbulu radi obdukcije koja bi trebala otkriti točan uzrok smrti.

Istragu je dodatno zakomplicirala snimka nadzorne kamere koja je otkrila da je glumac Sunay Kurtuluş (28) ušao u zgradu otprilike sat vremena prije procijenjenog vremena njezine smrti. Kurtuluş je priveden na ispitivanje, no ubrzo je i pušten. U svom je iskazu policiji rekao da je posjet bio kratak te da je otišao nakon manje svađe. Tvrdio je da je Ayşegül bila živa kada je napustio njezin stan. Njegovi odvjetnici kasnije su izdali priopćenje u kojem su osudili medijske napise koji ga prikazuju kao glavnog sudionika događaja, ističući kako je on samo ispitan u svojstvu svjedoka.

Samo nekoliko sati prije nego što je pronađena mrtva, Ayşegül je na svom Instagram profilu objavila niz uznemirujućih i emotivnih poruka koje su dale naslutiti duboku bol s kojom se borila. "Postoje stvari koje nisam mogla podijeliti s vama, stvari koje niste znali, koje vam nikada nisam rekla. Jedino što znam je da sam bila jako dobra osoba. Nikome nisam učinila nažao", napisala je. U potresnoj objavi otkrila je i detalje o teškom djetinjstvu, navodeći kako "nikada nije upoznala ljubav majke ili oca" te da je "odrasla uz mnogo nasilja". Njezina posljednja želja bila je upućena pratiteljima, koje je zamolila da se pobrinu za njezine pse.

Dok se policijska istraga nastavljala, javnost je dodatno uznemirio njezin prijatelj, fotograf Semih Palancı, koji je javno iznio tvrdnju da je Ayşegül ubijena. Palancı je na društvenim mrežama objavio video u kojem tvrdi da rukopis na oproštajnoj poruci ne pripada njoj, što je, kako kaže, odmah pobudilo sumnju. Podijelio je i navodne detalje iz preliminarnog obdukcijskog nalaza. "Zapešća su joj prerezana, a obješena je davljenjem vrata. Naša prijateljica postala je žrtva ubojstva. Zaustavite femicid", poručio je Palancı. Ove su tvrdnje izazvale lavinu reakcija, no ubrzo je uslijedio odgovor policije. Prema izvještajima stranih medija, istanbulska policija privela je Palancıja i još jednu osobu zbog širenja "obmanjujućih informacija" o slučaju koji je u tijeku.

Ayşegül Eraslan stekla je slavu sudjelovanjem u popularnom turskom modnom reality showu İşte Benim Stilim ("Ovo je moj stil"), nakon čega je izgradila uspješnu karijeru. U Istanbulu je vodila vlastiti atelje visoke mode, Ayşegül Eraslan Haute Couture, a svoje je kolekcije predstavljala i na velikim događajima poput Turskog tjedna mode 2023. godine. Bila je poznata i po ljubavi prema putovanjima, a nedavno se vratila s puta u Egipat, dok je njezina posljednja objava na Instagramu uključivala fotografije iz Los Angelesa.