FOTO Kamere uhvatile zvijezdu 'Kumova' u neočekivanom izdanju: Evo kako odmara od snimanja

Dok gledatelji s nestrpljenjem prate rasplet sudbine njegova lika Stanislava Cukele u seriji "Kumovi", glumac Žarko Radić iskoristio je rijetke trenutke predaha na neočekivan način. U jednom zagrebačkom hotelu kamere su ga zabilježile kako igra šah, a povod je bilo održavanje I. Memorijalnog šahovskog turnira Sanjin Španović humanitarnog karaktera u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje. Prizor mirne koncentracije pokazuje kako jedan od najzaposlenijih domaćih glumaca puni baterije usred napornog radnog tempa, koji ga zbog snimanja popularne serije često drži na setu i subotom.

Sa 75 godina i nedavno proslavljenom 50. obljetnicom karijere, Radić je živi dokaz glumačke dugovječnosti, zbog čega ga kolege u šali nazivaju "Lukom Modrićem hrvatskog glumišta". Iako ga mlađe generacije znaju po ulogama u serijama "Kumovi" i "U dobru i zlu", mnogi ga i danas pamte po legendarnoj ulozi Jastreba iz kultnih "Kapelskih kresova". Njegov profesionalni put obilježio je i desetogodišnji boravak u Kanadi, nakon kojeg se vratio u Hrvatsku i nastavio nizati zapažene uloge, potvrđujući svoj status.

Radićev život odvija se na relaciji Zagreb-Rijeka-Split. Iako mu je Zagreb postao dom zbog poslovnih obveza, pravi mir i energiju pronalazi na obiteljskom imanju smještenom između Splita i Makarske. To je, kako je rekao, njegovo utočište, prostor koji su prije njega obrađivali njegov otac i djed. Svoju strast prema poslu opisuje kao radost koja mu pomaže zaboraviti na sve probleme čim stane pred kamere.

Bivša supruga glumca iz 'Kumova' za njegovu novu vezu tada je doznala iz medija: Uživaju u ljubavi već punih 18 godina

Veliku snagu u životu daje mu i ljubav. Već osamnaest godina u skladnoj je vezi s 27 godina mlađom ekonomisticom Esterom Šimek. Ovaj par već dugi niz godina živi na relaciji Zagreb-Rijeka-Split, jer ih za ta tri grada vezuju poslovne obaveze koje su ih i spojile još 2007. godine. Radić je tada najveći dio vremena provodio u HNK Rijeka, a odlučio se okušati i u poduzetništvu te otvoriti salon ljepote Set u blizini kazališta, čije je vođenje povjerio Esteri. U to vrijeme bio je u dugogodišnjem braku, ali je ljubavna veza s atraktivnom Riječankom postajala sve jača. Budući da sa suprugom Snježanom nije dijelio ni isti kontinent, odnos im je zahladio, a iz ljubavnog trokuta netko je morao izaći – u ovom slučaju njegova supruga, s kojom je u braku proveo četiri desetljeća i dobio sinove Vedrana i Ognjena, pisala je ranije također Gloria.