Poznati se pripremaju za posebnu večer: Red carpet dodjela najvažnije medijske nagrade uvijek je modna pista trendova

Biranje krojeva, materijala, modnih dodataka, frizura...sve su to slatke brige koje očekuju 40 nominiranih, ali i sudionike dodjele Večernjakove ruže. Jer važno je biti nominiran, predivno je osvojiti nagradu, no znamo da se uzvanici uvijek posebno potrude zasjati u najljepšim toaletama, a event u HNK uvijek je i modna pista na kojoj se točno može vidjeti koji će trendovi obilježiti sezonu. Tako, kao i svake godine, pripreme za Večernjakovu ružu – koja će se održati sutra u zagrebačkom HNK, a gledatelji će ju moći od 20.15. pratiti na Prvom programu Hrvatske televizije – počinju puno prije izlaska na crveni tepih. Voditeljica i producentica Antonija Blaće, voditelj i influencer Miro Čabraja i poduzetnica i podcasterica Ana Radišić sate provode birajući krojeve, boje i detalje koji će upotpuniti njihov izgled. Cilj je uvijek isti – spoj stila, udobnosti i glamura za večer koja obećava spektakl. Neki, poput Mire, biraju intimu vlastitog prostora, gdje u miru i tišini mogu eksperimentirati s različitim kombinacijama, dok drugi, poput Antonije i Ane, traže inspiraciju među raskošnim dizajnerskim kolekcijama u buticima, okruženi energijom kreativnosti i vizualnog luksuza. Bez obzira na pristup, cilj je uvijek isti: savršen spoj udobnosti, stila i glamura, pri kojem svaki detalj ima svoju ulogu u modnoj priči koja se priprema za večer koja obećava nezaboravan spektakl.

Ana je posjetila Heraldi dućan, gdje je istraživala široku paletu tekstura, boja i krojeva. Isprobavala je haljine različitih dužina kombinirajući ih s detaljima koji unose novu dimenziju stila – od suptilnih elegantnih linija do dramatičnih akcenata. Svaki komad predstavljao je priliku za eksperimentiranje i izražavanje osobnog stila, a proces odabira pretvorio se u pravu modnu avanturu.

– S Heraldijem već dulje vrijeme surađujem i obožavam sve što ovdje nađem. Imam potpuno povjerenje u Martinu i njezin ukus, imam dojam kao da iz mene zaista izvuče najbolje. I ovo je jedinstvena prilika u mom životu, nominacija mi stvarno puno znači te mislim da smo odabrale predivnu kombinaciju za ovu prigodu – kaže Ana.

16.3.2026. - Zagreb, Hrvatska - Ana Radisic isprobava odjecu za Vecernjakovu ruzu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prvi stajling bio je crna haljina Victorije Beckham, minimalistička, ali izrazito sofisticirana, s diskretnim naborima i precizno postavljenim šavovima koji su naglašavali eleganciju uz modernu jednostavnost. Drugi stajling bila je bijela asimetrična haljina koja unosi dinamiku i neobičan karakter igrom tkanine i kroja. Treći stajling činile su čipkaste hlače i prozračna košulja uz crni sako, spoj sofisticirane senzualnosti i strukture, stvarajući balans između drame i elegancije.

Miro je pripreme proveo u intimi vlastitog stana uz kombinacije Nicolasa Diamanea. Prvi stajling činile su crne kožne hlače, bijela košulja i crni korzet, kombinacija koja ističe liniju tijela i dodaje avangardni detalj, dok hlače od glatke kože unose suvremenu eleganciju. Drugi stajling – crne klasične hlače i crna košulja – minimalistički je monokromatski pristup koji naglašava kroj i proporcije, dok treći stajling, crne kožne hlače i crna košulja, zrači odlučnošću i modernom snagom, s detaljima koji cijeli outfit čine sofisticiranim i dojmljivim.

12.03.2026., Zagreb - Glumac Miro Cabraja. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

– Nicolasa Diamandea imao sam prilike upoznati u emisiji "Špica" prošle godine kada je na Dori bio zadužen za kostime grupe Lelek. Već tada sam primijetio da je njegov dizajn drugačiji i da ima prepoznatljiv potpis koji mi se jako svidio. U međuvremenu sam nekoliko puta u "Špici" nosio njegovu odjeću, kao i na nekim snimanjima, i u tih godinu dana pratio sam njegov rad, koji me sve više oduševljava. Mislim da je Nicolas veliki kreativac i veliki radnik, a posebno mi je drago što ove godine ispisuje mali dio povijesti Eurosonga jer će se na tom natjecanju pojaviti s čak dva izvođača – predstavnicima Hrvatske i Srbije, za koje je radio kostime. Volim podržati talentirane ljude i drago mi je što upravo s njim surađujem. Posebno se veselim i kreaciji koju je pripremio za mene za Večernjakovu ružu – kaže Miro.

Antonija Blaće posjetila je Krie Design dućan, dizajnerice Kristine Burje, gdje je istraživala raskošnu kolekciju i isprobavala različite kombinacije koje spajaju eleganciju, udobnost i glamur. Prvi stajling bio je pastelno ružičasto odijelo koje unosi svježinu i ženstvenost, s lagano strukturiranim sakoom i precizno krojenim hlačama.

Drugi stajling bila je zeleno-žuta haljina, odvažna i dojmljiva, voluminozna, s kontrastima, što stvara osjećaj pokreta i dinamike. Treći stajling činila je smeđa haljina, jednostavna, ali sofisticirana, koja ističe prirodnu eleganciju i udobnost, balansirajući između dnevne sofisticiranosti i večernjeg glamura. Antonija je svim tim kombinacijama pokazala kako hrabar odabiri boja i detalja može istaknuti osobni stil istovremeno prateći trendove i unoseći vlastiti pečat u svaki outfit. A iako su joj sve kombinacije sjajno pristajale, smijući se, rekla je kako je moguće da odluka, kao i često dosad, padne u zadnji trenutak.

Pripreme za Večernjakovu ružu nisu samo izbor haljina i dodataka – one su ritual, modna igra i istraživanje vlastite kreativnosti. Svaki detalj, od tkanine do kroja, od nakita do cipela, pomno je odabran kako bi stvorio savršenu simfoniju stila. Za naše uzvanike to je večer u kojoj moda postaje umjetnost, a crveni tepih pozornica na kojoj svaka kombinacija ima svoju priču i svoj trenutak sjaja.