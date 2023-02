Reese Witherspoon priznala da sa 14 godina nije znala tko je Robert De Niro

Popularna glumica Reese Witherspoon (46) u glumi je već godinama, a u sklopu intervjua kojima promovira svoj nadolazeći film "Your Place Or Mine", pojavila se i u showu Jimmy Kimmel Live. U njemu je priznala i da sa 14 godina, kada je išla na jednu od svojih prvih audicija, nije imala pojma tko je Robert De Niro (79). Tko je i koliko važnost ima u svijetu glume otkrila joj je jedna žena na recepciji, a zbog straha i nervoze odmah je zaboravila svoj tekst, kojeg je na kraju morao dovršiti sam De Niro.

"Sjećam se svoje prve audicije koju sam imala s Robertom De Nirom i Martinom Scorseseom za film "Rt straha". Nisam skužila. Nisam u tom filmu jer sam se toliko prepala kad sam ušla u sobu; nisam znala tko je Robert De Niro, pa sam stajala vani i razgovarala sa ženom na recepciji i ona mi je kazala: ‘Znaš da je on najvažniji glumac našeg vremena?‘", počela je priču Witherspoon pa nastavila:

"On je morao završiti moj tekst umjesto mene. A onda sam imala s njim audiciju deset godina kasnije i pomislila: ‘Nema šanse da se sjeti kako sam uništila tu audiciju‘, no on je rekao: ‘Sjećam te se, ti si ona koja nije mogla prozboriti ni riječ‘", prisjetila se glumica.

A jedan od prvih poslova bio joj je i posao pripravnice na filmu "Vrag u plavoj haljini".

"Da, istina, bila sam pripravnica na filmu "Vrag u plavoj haljini" u kojem je glumio Denzel Washington. Morala sam se javljati na telefon: ‘Vrag u plavoj haljini‘, ‘Vrag u plavoj haljini‘. I kad god bi Denzel došao, morala sam parkirati njegov Porsche. Što nije baš dobra ideja za 17-godišnje dijete s tek dobivenom vozačkom dozvolom. Pokidala sam sve zupčanike, strašno", rekla je Witherspoon. Poslije nekog vremena je naletjela na Denzela na zabavi te raspravljala s njim o svom starom poslu, ali i smiješnom obratu u cijeloj priči.

"Rekao mi je: ‘Čujem da pričaš priču o tome kako si parkirala moj Porsche‘ i ja sam potvrdila. A on me pitao: ‘Jesi li znala tko je brinuo o tvojim kostimima u filmu "Voda za slonove"?‘. Rekla sam da nemam pojma, a on je otkrio da je to bila njegova kći. To je fantastično. Poput zaokružene priče", naglasila je glumica.

