Armie Hammer priznao: 'Pastor me silovao kad sam imao 13 godina, to me dovelo do sadomazohizma'

Glumac Armie Hammer (36), kojeg smo gledali u Netflixovom hvaljenom filmu "Rebecca", našao se u središtu skandala 2021. godine nakon što su u javnost dospjele uznemirujuće poruke koje je slao ženama između 2016. godine i veljače 2020. godine. Ove poruke objavljene su na jednom Instagram profilu i podijelila ih je žena koja je htjela ostati anonimna, a poruke su šokantnog sadržaja o silovanju i kanibalizmu. Poruke je slao dok je još bio u braku s Elizabeth Chambers od koje se rastao na ljeto 2020. godine nakon 10 godina braka. Zbog svega, glumac se u lipnju iste godine prijavio na liječenje zbog problema s drogom, alkoholom i seksom. Obiteljski prijatelj glumca tvrdio je da Armie predan poboljšanju zdravstvenog stanja i želi dobiti skrbništvo nad djecom.

Glumcu je trebalo gotovo dvije godine da o svemu progovori u javnosti. Svoj prvi veliki intervju o tome dao je za Air Mail, digitalni bilten. U njemu tvrdi kako su svi susreti sa ženama bili sporazumni, ali je otvoreno priznao da je u vezama bio emocionalni zlostavljač.

- Imao sam vrlo intenzivan i ekstreman način života. Pokupio bih te žene, doveo ih u taj vrtlog putovanja, seksa i droge i velikih emocija, a onda čim bih završio, samo bih ih ostavio i prešao na sljedeću ženu, ostavljajući onu prije nje da se osjeća napušteno ili iskorišteno - ispričao je glumac. Otkrio je i nešto iz djetinjstva što je utjecalo na, kako on smatra, njegove seksualne preferencije. Naime, glumac tvrdi kako ga je njegov pastor seksualno zlostavljao gotovo godinu dana kada mu je bilo samo 13 godina, a to traumatizirajuće iskustvo na kraju ga je dovelo do njegovog zanimanja za sadomazohizam.

- Bilo je to uvođenje seksualnosti u moj život na način koji je bio potpuno izvan moje kontrole. Bio sam nemoćan u toj situaciji. Moji su se interesi tada pretvorili u želju - imati kontrolu nad situacijom, seksualno - kazao je Hammer. Međutim, i dalje stoji pri tome da su optužbe o seksualnim zlostavljanjima i silovanju samo gluposti.

- Moje ponašanje zapravo znači da sam "šu*ak". Ovdje sam da bih priznao svoje pogreške, preuzeo odgovornost za činjenicu da sam bio seronja, da sam bio sebičan, da sam koristio ljude da bih se osjećao bolje, a kad sam završio, nastavio sam dalje. Sada sam zdravija, sretnija, uravnoteženija osoba. Mogu biti tu za svoju djecu na način na koji nikad nisam bio... Zaista sam zahvalan za svoj život i svoj oporavak - kazao je još glumac. Kada su optužbe za seksualni napad i zlostavljanje u veljači 2021. izašle u javnost, borio se i sa suicidalnim mislima.

Protiv glumca u povodu optužbi za seksualno zlostavljanje istupilo je već nekoliko bivših djevojaka, a njegova karijera odmah je stala na klimave noge. Jedna od žena, imenom Effie (26), pojavila se u ožujku 2021. godine na press konferenciji sa svojom odvjetnicom Glorijom Allred te ne navodeći svoje prezime kroz suze optužila zvijezdu da ju je satima silovao prije šest godina. Njoj je tada bilo 20 godina, a opisala je kako su sve započeli 2016. preko društvenih mreža. Tvrdi kako ju je glumac psihički, fizički i seksualno zlostavljao tijekom cijele veze. Navodno su često prekidali i mirili se tijekom tog razdoblja, a ona navodi kako glumac nije znao mjeru.

Njegove poruke koje je navodno slao ženama, a koje su izašle u javnost, zgrozile su sve.

- Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv. Jednom sam izrezao srce iz žive životinje i pojeo ga dok je još bilo toplo. Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? - dio je sadržaja ih poruka.

