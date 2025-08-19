FOTO/VIDEO Ed Sheeran snima novi spot na Hvaru, sa sobom doveo i zvijezdu Bridgertona

Hvar se iz godine u godinu pozicionira kao destinacija koju za odmor biraju najveće svjetske zvijezde. Svojom netaknutom prirodom, kristalno čistim morem i impresivnim zalascima sunca, mjesto je koje nudi opuštanje, ali i avanturu. Tajna ovoga mjesta je u savršenoj ravnoteži između luksuza i prirodne ljepote, što ga čini jedinstvenim na svijetu.

No, čini se da je postao zanimljiv i kao idealna kulisa za snimanje videospota, a upravo za to ga je odabrao i jedan od najpopularnijih glazbenika današnjice- Ed Sheeran (34). Naime, iako je na raspolaganju imao bilo koju destinaciju na svijetu, čiji domaćini bi ga vrlo rado ugostili, glazbenik je odabrao upravo Hvar. Detalji o spotu su, dakako, još uvijek obavijeni velom tajne, a bit će poznati kada njegov tim do kraja završi posao. Zasad se samo zna da je sa sobom na snimanje poveo i glumicu Phoebe Dynevor, zvijezdu Netflixove hit serije Bridgerton, koja također glumi u spotu. Od mještana doznajemo kako su neki kadrovi snimljeni u kafiću Kiva, a dio i na plaži Dubovica, obje su se lokacije iznimno svidjele glazbeniku. Također saznajemo kako je slavni Britanac bio jako zadovoljan jer su svi njegovi zahtjevi ispunjeni, a stanovnici Hvara ga opisuju kao iznimno pristojnog i skromnog. Nakon Hvara ekipa se seli na nastavak snimanja u Split.

Podsjetimo, Ed Sheeran prošle je godine održao veliki koncert u Zagrebu. Britanska superzvijezda Ed Sheeran donio je svoje najveće hitove koje izvodi na "Mathematics" turneji i pokazao zašto je najveća pop zvijezda današnjice. Gotovo 70 tisuća ljudi uglas je pjevalo njegove pjesme, a mnogi među njima ostali su bez glasa. Sheeran je cijelo vrijeme komunicirao s publikom, a obukao je crnu majicu s natpisom Zagreb. Snimanje spota na Hvaru sigurno će, baš kao i zagrebački koncert, biti još jedna lijepa promocija Hrvatske.