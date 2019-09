Provokativna i zabavna serija u kojoj Bog iz raja bježi na Zemlju

Najintrigantnija serija novijeg doba nije “Najjači glas”, koji se bavi kontroverznim Rogerom Ailesom, čovjekom zaslužnim za dolazak na vlast Donalda Trumpa i cijele lepeze modernih lažljivih populista.

Nije ni “Černobil”, koji tobože otkriva nešto što smo još tada znali (šeprtljavost sustava). Nije ni eksplicitna gay serija “Traženje”, koja nas uvodi u seksualni svijet mladih muškaraca San Francisca, kao ni “Mladi papa” koja portretira izmišljeni, no mogući lik poglavara Katoličke crkve koji urušava strukturu građenu stoljećima.

Foto: Promo

Od stripa do TV-a

Najintrigantnija moderna serija je “Propovjednik”, bogohulni, crnohumorni road-movie krimić koji ne poštuje ama baš nikakve autoritete, koji se sprda sa svim religijama i koji, začudo, nije izazvao nikakvu reakciju vjernika. Dobro je prisjetiti se scene iz “Kuće od karata” kad je Frank Underwood (Kevin Spacey) u jednoj epizodi pljunuo na raspelo; bio je to za čuvare morala neviđen skandal. No da pogledaju samo jednu epizodu “Propovjednika”, imali bi doživotni materijal za prosvjedne note.

I sama priča oko “Propovjednika” i njegova dolaska na televiziju je trnovita. “Propovjednik” je, naime, kultni strip autorskog dvojca Gartha Ennisa i Stevea Dillona koji je pod DC-jevim imprintom Vertigo izlazio od 1995. do kraja 1999. godine. Jedno je vrijeme serija razvijana na HBO-u, no Evan Goldberg, Seth Rogen i Sam Catlin uspjeli su uvjeriti ljude na AMC-ju da je to serija baš za njih.

S jedne strane krajnje nekorektna, bogohulna, krvava i odvratna, priča o propovjedniku iz Teksasa Jesseju Custeru koji s vampirom Cassidyjem i djevojkom Tulip kreće u potragu za Bogom s druge je strane beskrajno komična i zarazna. Trojac traži Boga da bi ga vratio u raj jer njegovim dolaskom na Zemlju stvari su se “gore” poremetile: Hitler je pobjegao iz pakla, kauboj ubojica koji silno želi u raj jer mu je tamo obitelj likvidira vraga i stvari se otimaju kontroli.

Četvrta i posljednja sezona “Propovjednika” počinje legendarnim otvaranjem pivske boce čiji je čep zelene boje, s polumjesecom i zvijezdom. Iz prvih nekoliko epizoda dalo bi se zaključiti da je, na žalost, sve više krvavih i gnjusnih scena, i podosta manje crnog humora: razlog je što je fokus na početku sezone na vampiru Cassidyju kojega muče u nekoj vrsti kršćanske utvrde za preodgoj, no kako god mu odrežu neki dio mesa, vampiru on ponovno naraste. Jesseja Custera, koji je unatoč hrpi sjajnih sporednih likova ipak najjača karika serije, na početku posljednje sezone dosta je manje, a kako je baš on ključni crnohumorni element priče, to je karakteru cijele sezone, za sada, dalo jedno drukčije obilježje (što se nadam da će se u nastavku promijeniti). Ipak, i ova sezona obiluje biserima, poput prologa na početku druge epizode kada se objašnjava zašto je Bog uništio dinosaure.

Foto: Promo

Hitlerov pakao

Uglavnom, u finalnoj sezoni ljubavne trzavice postaju sve izraženije, Hitler repozicionira svoj položaj, a Bog koji je pobjegao na Zemlju sve je više u fokusu: on je i dalje svemogući otac, a jedini koji mu može parirati je propovjednik Custer koji posjeduje neobičnu, moćnu silu koja ga je zaposjela i koji silno želi uvjeriti Boga da se vrati u raj. Ovdje je, kao ni u jednoj drugoj seriji do sada, nemoguće bilo što predvidjeti za kraj.