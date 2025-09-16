Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA BOL

Prošle su dvije godine od smrti Mile Hrnića koji nikad nije prebolio najveću životnu tragediju: Ne mogu zaboraviti taj užas

Dubrovnik: Posljednji ispraćaj Srđana Hrnića, sina poznatog pjevača Mila Hrnića
Foto: Pixsell/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 13:25

Poznati pjevač preminuo je 16. rujna 2023. godine, a tri godine prije ostao je bez svog voljenog sina Srđana

Prije dvije godine, u rujnu, u dubrovačkoj bolnici preminuo je legendarni glazbenik Milo Hrnić, nakon duge i teške bolesti, u 74. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Dubravku, s kojom je bio u braku čak 55 godina. Dubravka je također bila povezana s glazbom, a obitelj je živjela skladnim i bliskim životom sve do velike tragedije 2020. godine. Tada je iznenada preminuo njihov sin Srđan, što je duboko potreslo Mila i cijelu obitelj. – Svaki dan plačem. Prijatelji govore da će bol s vremenom popustiti, ali meni je sve teže. S tim se budim i s tim liježem – kazao je pjevač u razgovoru za Gloriju u veljači 2020.

Otkrio je kako je Srđan umro prirodnom smrću u snu, u vlastitom domu, dok su uz njega bili supruga Đulija i tada devetogodišnji sin Marin. – Ne mogu zaboraviti užas kada me nevjesta nazvala. Čim sam čuo njezin glas, noge su mi se odsjekle. Rekla je da ne može probuditi Srđana. Žena i ja odmah smo potrčali k njima, ne sluteći što nas čeka. Kad smo ušli u sobu, bilo je prekasno. Liječnici su potvrdili da je umro prirodnom smrću – ispričao je slomljeni Milo.

Posebno ga je boljelo jer je sa Srđanom bio izuzetno povezan. Osim što su dijelili ljubav prema glazbi, uživali su i u ribolovu i zajedničkim morskim pustolovinama. – Poput mene, bio je veseljak, uvijek nasmijan i spreman na šalu. Njegovim odlaskom izgubio sam i najboljeg prijatelja – govorio je pjevač, dodajući kako mu je najveća utjeha nakon tragedije bila ljubav unuka. Najpopularniji brk krajnjeg juga, kako se često od milja zvalo Milu Hrnića, glazbenika koji je otpjevao evergreene poput "Budi noćas mirno more", "Moja Ane broji dane" i "Kome bi šumilo more sinje", uvijek je isticao koliko su mu važne obiteljske vrijednosti i prije nekoliko godina Hrnić nam je u intervju ispričao i kako je njegova supruga gledala na obožavateljice koje su mu prilazile.

- Obiteljske vrijednosti treba čuvati, a ja sam osoba koja ne voli ni sjesti za stol ako nemam s kim podijeliti obrok. Život može biti besmislen ako ne radite ono što volite i ako ne dajete sve od sebe. Prema svojim obožavateljicama uvijek sam bio pošten i ta sam poznanstva pretvarao u velika prijateljstva - rekao nam je tada.

Ključne riječi
showbiz godišnjica smrti Milo Hrnić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
na instagramu

Nikolina Pišek odbrusila predrasudama: 'Prestara, premršava? Vrijeme je da tome stanemo na kraj...'

Sve ono čime nas žele omeđiti su na kraju su samo konstrukti u našoj podsvijesti. Prestare, predebele, preozbiljne, premršave ili nedovoljno adekvatne? Uvijek će nam spočitavati nešto od toga. Ali me veseli da sam tu večer susrela veliki broj žena koje su tim predrasudama stale na kraj. U svojim glavama, a nadam se i polako u javnoj svijesti. Ljubim vas sve koje ste te večeri blistale. Iznutra i izvana - poručila je Pišek

Učitaj još