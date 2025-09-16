Prošle su dvije godine od smrti Mile Hrnića koji nikad nije prebolio najveću životnu tragediju: Ne mogu zaboraviti taj užas

Prije dvije godine, u rujnu, u dubrovačkoj bolnici preminuo je legendarni glazbenik Milo Hrnić, nakon duge i teške bolesti, u 74. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Dubravku, s kojom je bio u braku čak 55 godina. Dubravka je također bila povezana s glazbom, a obitelj je živjela skladnim i bliskim životom sve do velike tragedije 2020. godine. Tada je iznenada preminuo njihov sin Srđan, što je duboko potreslo Mila i cijelu obitelj. – Svaki dan plačem. Prijatelji govore da će bol s vremenom popustiti, ali meni je sve teže. S tim se budim i s tim liježem – kazao je pjevač u razgovoru za Gloriju u veljači 2020.

Otkrio je kako je Srđan umro prirodnom smrću u snu, u vlastitom domu, dok su uz njega bili supruga Đulija i tada devetogodišnji sin Marin. – Ne mogu zaboraviti užas kada me nevjesta nazvala. Čim sam čuo njezin glas, noge su mi se odsjekle. Rekla je da ne može probuditi Srđana. Žena i ja odmah smo potrčali k njima, ne sluteći što nas čeka. Kad smo ušli u sobu, bilo je prekasno. Liječnici su potvrdili da je umro prirodnom smrću – ispričao je slomljeni Milo.

Posebno ga je boljelo jer je sa Srđanom bio izuzetno povezan. Osim što su dijelili ljubav prema glazbi, uživali su i u ribolovu i zajedničkim morskim pustolovinama. – Poput mene, bio je veseljak, uvijek nasmijan i spreman na šalu. Njegovim odlaskom izgubio sam i najboljeg prijatelja – govorio je pjevač, dodajući kako mu je najveća utjeha nakon tragedije bila ljubav unuka. Najpopularniji brk krajnjeg juga, kako se često od milja zvalo Milu Hrnića, glazbenika koji je otpjevao evergreene poput "Budi noćas mirno more", "Moja Ane broji dane" i "Kome bi šumilo more sinje", uvijek je isticao koliko su mu važne obiteljske vrijednosti i prije nekoliko godina Hrnić nam je u intervju ispričao i kako je njegova supruga gledala na obožavateljice koje su mu prilazile.

- Obiteljske vrijednosti treba čuvati, a ja sam osoba koja ne voli ni sjesti za stol ako nemam s kim podijeliti obrok. Život može biti besmislen ako ne radite ono što volite i ako ne dajete sve od sebe. Prema svojim obožavateljicama uvijek sam bio pošten i ta sam poznanstva pretvarao u velika prijateljstva - rekao nam je tada.