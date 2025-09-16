Mojmira Pastorčić otkrila gdje je bila na godišnjem odmoru: 'Neusporedivo je jeftinije od Hrvatske'

Naši Portali
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 11:23

Urednica i voditeljica emisije RTL Direkt podijelila svoje osobno iskustvo s godišnjeg odmora

Urednica i voditeljica emisije RTL Direkt, Mojmira Pastorčić, u nedavnom je izdanju svoje emisije, dok je razgovarala o izazovima hrvatskog turizma i visokim cijenama, podijelila svoje osobno iskustvo s godišnjeg odmora. "Zbog čega je, kad čovjek uspoređuje, evo ja mogu reći na osobnom iskustvu, bila sam u lipnju u Španjolskoj, bila sam i na moru u Španjolskoj, bila sam i, naravno, u Hrvatskoj i ovdje na otocima. Ogromna je razlika u cijenama kad čovjek sjedne u restoran, neusporedivo je jeftinije u Španjolskoj'", izjavila je. Gost emisije, bivši potpredsjednik Vlade i profesor Mladen Vedriš, na njezine riječi odgovorio je: "Da, točno. Ostaje pitanje zašto".

Pastorčić je postavila pitanje: "Je li to zato jer imaju svoju hranu, svoju proizvodnju? Što oni rade bolje od nas?". Vedriš je dao objašnjenje: "Dobrim dijelom da. Imaju svoju proizvodnju i ta proizvodnja je s druge strane podržavana od države jer predstavlja i regionalni razvoj i stabilnost pojedinih dijelova Španjolske ili Italije". Voditeljica ga je potom upitala: "Je l' se kod nas time dovoljno bavi ili se ne bavi?".

"Jedna od tema gdje bih rado gostovao kod vas je tema razgovora oko poljoprivrede. Jer ako je u turizmu jedan, dva ili tri postotna poena pad, što ćemo s poljoprivredom gdje je pad 30, 40, 50 postotna?", istaknuo je Vedriš.

"To ćemo onda u jednom od sljedećih tjedana, jako sam zainteresirana za ovu temu. Onda je to i razlog vjerojatno što su cijene hrane kod nas na tako visokoj razini", zaključila je Mojmira. Vedriš je na kraju dodao: "Naravno, jer svatko tko vam prodaje tu hranu koristi priliku da može prodati skuplje jer zna da vam je ona potrebna".

Komentara 4

Pogledaj Sve
VS
vrbe.sadim
11:38 16.09.2025.

Uhh, drugar'ca "svugdje je sve bolje nego u Hrvatskoj" i "Mr 10%" govorili bi o gospodarstvu i poljoprivredi... Još nedostaje severina s podučavanjem o predbračnoj čednosti, vjernosti u vezi i trezvenjaštvu.

ME
MediciKM
11:36 16.09.2025.

Rijetko antipatično biće. Dostojna nasljednica Danijele Trbović Vlajki.

VA
VanjaPlank
11:25 16.09.2025.

Licemjerna dosadna frustrirana

