Postala je beskućnica u kraljevskoj obitelji i nema kamo otići, a situaciju dodatno otežava loše zdravlje

Nakon desetljeća života u raskošnoj rezidenciji Royal Lodge s trideset soba, Sarah "Fergie" Ferguson (66) službeno je iselila. Odluka kralja Charlesa III., koji je postavio rok do kraja siječnja, konačna je i predstavlja jasan rez s ciljem distanciranja monarhije od skandala povezanih s njezinim bivšim suprugom, princem Andrewom, i njegovom vezom s Jeffreyjem Epsteinom. Gubitkom doma u Windsoru, Fergie je izgubila i posljednji simbol svog nekadašnjeg statusa.

Kako sada prenosi Daily Mail, dok je princu Andrewu osiguran smještaj na imanju Sandringham, Sarah se našla u potpunom limbu. Izvori tvrde da je suočena s "stambenom krizom" i da doslovno "nema kamo otići". Njoj, za razliku od bivšeg supruga, nije ponuđena nikakva službena kraljevska nekretnina niti financijska potpora, ostavljajući je da se sama snalazi u poražavajućoj situaciji.

Kralj Charles donio jednu od najtežih odluka, ovo bi moglo ostaviti trajne posljedice na kraljevsku obitelj

Utočište kod kćeri, princeza Beatrice i Eugenie, nije trajno rješenje. Obje imaju mlade obitelji i, iako nude privremeni smještaj, ne mogu joj pružiti stalni dom. Fergie navodno odlučno odbija preseljenje s Andrewom, jer žarko želi ostati blizu unučadi u Windsoru, no morat će drastično smanjiti očekivanja o luksuzu na koji je navikla.

Cjelokupna situacija pogubno utječe na njezino zdravlje. Prijatelji je opisuju kao "iznimno krhku", tvrdeći da je svakodnevno na rubu suza. Gubitak doma i društvena izolacija ostavili su dubok trag na njezinom mentalnom zdravlju, a situaciju dodatno otežava činjenica da se nedavno borila s dva teška oblika raka, rakom dojke i malignim melanomom.

Suočena s financijskom nesigurnošću, Sarah Ferguson mora pronaći nove izvore prihoda. Nagađa se da ozbiljno razmatra ponude za "tell-all" intervjue ili pisanje eksplozivnih memoara, nadajući se zaradi od oko deset milijuna funti. S obzirom na to da su joj mnogi brendovi okrenuli leđa, komercijalni ugovori postaju joj jedina slamka spasa u dramatičnom padu od života u palači do neizvjesne budućnosti bez krova nad glavom.