Promijenio je 40 poslova kako bi preživio, a umalo ga je uništila smrt sina

Ugasila se i posljednja zvijezda zlatnog doba Hollywooda.

U 104. godini preminuo je Kirk Douglas, a vijest o njegovoj smrti odjeknula je diljem svijeta. Tužnu vijest potvrdio je njegov sin Michael na društvenim mrežama.

"Moja braća i ja s velikom tugom obavještavamo vas da je danas preminuo naš otac Kirk Douglas u dobi od 103 godine. Za svijet on je bio legenda, glumac iz zlatnog doba filma, humanitarac čija je predanost pravdi i ciljevima uzor kojem svi možemo težiti", napisao je. Slično se od njega oprostila i Michaelova supruga Catherine Zeta Jones. "Moj dragi Kirk, voljet ću te do kraja života. Već mi nedostaješ. Lijepo spavaj", napisala je uz fotografiju s Kirkom. Douglas je preživio pad helikoptera 1991. i težak moždani udar 1996., no nije se htio predati. Imao je strastvenu želju za životom, kojoj je parirala samo njegovoj želji da bude glumac.

Šampion

- Jedino u što sam u životu bio siguran jest da sam htio biti glumac - rekao je jednom prilikom. Rođen je u New Yorku 9. prosinca 1916. u obitelji ruskih židova kao Issur Danielovitch, kao jedno od šestero djece. Douglas je uvijek bio svjestan svog statusa te se rukama i nogama borio da preživi. Kao dječak je prodavao užinu lokalnim mlinarima kako bi kupio hranu, a u autobiografiji je napisao da je tijekom radnog vijeka promijenio čak 40 poslova. Počeo je glumiti u školskim predstavama i tako zaključio da je karijera u teatru za njega idealna. Tijekom školovanja bio je hrvački šampion, a školu je plaćao tako što je radio kao razvodnik i nosač u hotelima. Pohađao je Američku akademiju dramskih umjetnosti s Lauren Bacall i Dianom Dill. U to vrijeme promijenio je ime u Kirk Douglas te je tijekom praznika dobio prvu malu ulogu u broadwayskom mjuziklu. Američkoj ratnoj mornarici priključio se 1941., ali su ga zbog ozljede razriješili dužnosti nakon dvije godine pa se u studenome 1943. oženio bivšom kolegicom Dianom Dill. U braku su bili osam godina, a rodila mu je dvoje djece - Michaela, koji je postao glumac, i Joela, koji je odlučio biti producent. Prva uloga u kojoj su ga zamijetili i publika i kritičari bila je u filmu "Šampion" iz 1949. Tumačio je boksača čije je vrijeme prošlo, a za tu je ulogu zaradio prvu nominaciju za Oscara. Douglasa je gonila ambicija.

Htio je premašiti svoje skromne početke, biti bolji od privilegiranih i boriti se protiv antisemitizma. No oni koji su ga poznavali tvrde da nije bio nimalo sličan svojim suvremenicima. Nježan, liberalnih pogleda na svijet, humanitarac... potpuna suprotnost Johnu Wayneu, koji se koristio svakom prilikom da ga zbog toga podbode. Voljeli su se i snimali zajedno - ali nisu bili jednaki. Douglas je bio potpuno svjestan toga, pa je u svojim memoarima pod nazivom "The Ragman's son" opisao zanimljivu situaciju koja se dogodila kada je Wayneu pokazao "Lust for Life", film o životu Vincenta van Gogha. Naime, John je bio potpuno užasnut. "Kriste, Kirk! Kako možeš igrati takvu ulogu? Tako nas je malo ostalo. Mi moramo igrati jake, grube likove. Ne ovakve slabe čudake", kazao je Wayne s gađenjem, a Kirk je napisao kako ga je pokušao umiriti i sve mu objasniti. - "Pa to je samo iluzija, Johne. To nije stvarnost. Ti nisi stvarno John Wayne, znaš." On me samo čudno gledao. Izdao sam ga. Ali, to nije bio prvi put da je Kirk bio 'kontra'. Naime, uvijek je bio izbirljiv oko uloga koje će igrati pa, kako bi pobjegao od velikih studija i njihovih planova za njegovu budućnost - otvorio je svoju produkcijsku kuću pod nazivom Byrna. Protivio se progonu komunista u vrijeme McCarthyja pa je za scenarij "Spartaka" zaposlio pisca Daltona Trumboa koji je bio na crnoj listi.



- Nisam mislio da će mi to uništiti karijeru, ali tada sam bio mlad i tvrdoglav - kazao je Douglas, koji je uspio postići i da se Trumbou na parkiralištu studija oslobodi parkirno mjesto pod njegovim imenom te mu je prezime zasjalo i na odjavnoj špici.

Najdugovječniji par

"Spartak", film o robu koji se pobunio protiv Rimskog Carstva, bio je metafora za njegovu borbu protiv moćnih brokera Hollywooda. Iako je vrvio pogrešnim povijesnim činjenicama, film je osvojio četiri Oscara. Preokret se dogodio u 70-ima kada se prestao pojavljivati na velikom platnu, zbog čega je bio na rubu bankrota. Srećom, tada je već gotovo 20 godina bio u braku s Anne Buydens, koja mu je pomogla pametnim ulaganjima i izvukla ih iz krize. Iako je glumac u memoarima priznao da joj je bio nevjeran, Anne je znala za sve njegove indiskrecije. Bila mu je i velika podrška za vrijeme najveće tragedije. Naime, 2004. umro im je sin Eric, i to u dobi od 46 godina. Glumac i stand-up komičar godinama se borio s problemima koje mu je donijela ovisnost o alkoholu i drogama. Njegova smrt Kirka je duboko potresla pa se zbog objave na njegovoj službenoj stranici počela u javnosti razbijati mit o snažnom frajeru. "Sjedim pokraj tvog groba i jecam, tiho, da ti ne ometam san. Počivaj u miru predivni moj sine, uskoro ćemo biti jedno, kada legnem pokraj tebe. Razgovarat ćemo, bez tajni za skrivanje.

Reci mi, Eric, što sam napravio krivo? Što sam trebao napraviti da bih te učinio snažnijim? Sada sjedim ovdje i plačem, čekam da budem s tobom kada odem", stajalo je u objavi.

Anne i Kirk bili su najdugovječniji hollywoodski par, a sve do samog kraja bili su zaljubljeni baš kao i na početku. Vidjelo se to i na proslavi Kirkova 102. rođendana. Nasmijani i lijepo odjeveni sjedili su svaki u svojim kolicima i, držeći se za ruke, pozirali fotoreporterima. Osim toga, zanimljivo je i Douglasovo iskustvo s našom regijom.

Glumac je prije 56 godina izrazio želju upoznati Josipa Broza Tita. Nakon što su ga u američkoj ambasadi upozorili da će to biti teško izvedivo ili gotovo nemoguće, glumac je sam nazvao Titov ured, a on je odmah po njega poslao svoj privatni zrakoplov te su u Ljubljani tri sata pili vino i razgovarali. Naravno to ne čudi jer Kirka još uvijek mnogi ubrajaju među omiljene glumce. Glumio je punih 57 godina u čak 97 filmova, a karizmatičnim nastupom krao je pozornost gdjegod se pojavio. Ni u poodmakloj dobi nije se potpuno povukao iz javnosti, zbog čega će njegova pozitivna energija i prisutnost nedostajati svima.