VIDEO Mlada pjevačica predstavila se emotivnom baladom, a evo tko su joj uzori

Pjevačica Đana Smajo nastupila je na Zagrebačkom festivalu i tamo se predstavila s emotivnom baladom naslova "Ostavljam". Radi se o pjesmi sa snažnom i emotivnom porukom koja poseban značaj ima kod onih koji su prišli kroz slično. - Čekajući na ljude da se promjene, postanu bolji, ali koliko god truda, emocija i vremena ulagali, do te promjene ne dođe i jedino što ostaje je otići, ostaviti te dane iza sebe i staviti sebe na prvo mjesto da bi mogli rasti kao osobe. Nadam se da sam barem malo pomogla drugima da se osjećaju manje samima. Teško je otići od osoba koje volimo, ali je teže ostati u odnosu u kojem mi kao ljudi ne postajemo svoja bolja verzija i ne cvatemo - opisuje Đana koja stoji iza pjesma, a i ideja za spot je bila njezina.

- Htjela sam da bude jednostavan, a da bude što više ja. Klavir, odnosno klavijature su prvi i jedini instrument kojeg sam svirala i za mene nosi veliku važnost jer sam upravo pomoću njega i otkrila da je autorstvo nešto što također umijem i volim pored pjevanja. Isto tako, jako volim prirodu i u njoj se osjećam najslobodnije, zato smo imali i scenu u prirodi, gdje trčim bosa i slobodna, a treća scena s laticama koje padaju upravo simboliziraju to "čišćenje", odlazak, potpuno oslobađanje - kaže Đana te dodaje da je jako zadovoljna reakcijama publike. Smajo se glazbom počela ozbiljnije baviti od svoje 16. godine.

- Tada sam 100 posto shvatila da je glazba nešto čime se želim baviti do kraja života i prvi veliki korak za mene je bila Dora 2020., zatim je uslijedila još jedna 2023., IDJshow i pobjeda te iste godine i onda sam dobila priliku stvarati više svoje glazbe, razvijati i napredovati u autorstvu i komponiranju i napokon živim sve o čemu je mala Đana mogla maštati, a nisam još ni na pola puta - objašnjava pjevačica. Pitamo je i o glazbenim uzorima.

Bio je jedna od najvećih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, ali njegov život obilježila je tragedija

- Definitivno pop/soul/rnb svjetski poznate dive, to mi se puštalo kod kuće. Jako volim Whitney Houston, Arethu Franklin, ali isto tako u vrijeme odrastanja i osnovne škole to se pretvorilo u plesanje i pjevanje na Beyonce, Lady Gagu, Rihannu i Arianu Grande koje i danas jako volim slušati. Svakako sam uvijek bila veliki fan strane glazbe, a na našoj sceni bi voljela istaknuti Senidu, mislim da je sjajna u svemu što radi i jako volim njenu glazbu - kaže. U slobodno vrijeme voli izaći s prijateljima i obitelji, biti u prirodi, pogledati film, putovati... Kao najveću podršku ističe obitelj s posebnim naglaskom na mamu.

- Oduvijek je davala sve od sebe da budem najsretnija i da ostvarim svoj san. Znam da su svi moji uspjesi i njeni i mislim da nema većeg blagoslova u životu od takve majke - kaže Đana Smajo.