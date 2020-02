Bili su zajedno 65 godina, a njihovu ljubav dodatno je učvrstila velika tragedija

Napustio nas je Kirk Douglas. Legendarni američki glumac preminuo je u 103. godini života, a tužnu vijest javnosti je otkrio njegov sin Michael. - S golemom tugom objavljujemo da nas je Kirk Douglas napustio danas u 103. godini. Za svijet, on je bio legenda, glumac zlatnog doba filma (...) ali za mene i za moju braću Joela i Petera bio je jednostavno tata - otkrio je shrvani Michael.

Kirk, pravim imenom Išur Danielovič Demsky, glumio je punih 57 godina u čak 97 filmova, a njegov privatni život također je poput pravog filma. Naime, Douglas se ženio dva puta. Prvi brak s Dianom Dill trajao je osam godina, a u njemu je dobio sinove Michaela i Joela. Drugi brak s Anne Buydens sklopio je 1954. godine. Njegova Anne prošle je godine proslavila stoti rođendan.

Premda Anne nije toliko popularna kao Kirk, Michael ili njegova supruga Catherine Zeta-Jones, i njezin je život poput filmske priče. Rođena je u Njemačkoj, a s obitelji se ubrzo preselila u Belgiju. Završila je fakultet, a budući da je govorila nekoliko jezika, bavila se prevođenjem filmova i publicistikom u Parizu. Kirka je upoznala 1953. godine kada je on snimao čuveni film “Strast za životom”, u kojem je glumio Vincenta van Gogha, piše u njihovim zajedničkim memoarima “Kirk i Anne”.

Foto: PA/Pixsell

– Kirk mi je prišao i pitao me: “Hoćeš li sa mnom i prijateljima na večeru u jedan chic restoran?” Rekla sam mu: “Ne hvala, idem kući ispeći jaja. To nije baš očekivao” – rekla je Anne. Premda je Kirka zasmetalo odbijanje, zaposlio ju je da mu bude publicistkinja. Počeli su se upoznavati i odnos im je bio platonski, no na kraju se ipak dogodila ljubav. U braku su dobili dva sina, a Eric je preminuo 2004. godine. Kirk je u memoarima priznao da je u braku često bio nevjeran. Anne je varao s kolegicama Ritom Hayworth i Patriciom Neal te s Christinom Crawford, kćeri Joan Crawford.

– Kirk nikad nije skrivao svoja udvaranja od mene. Kao Europljanka shvaćala sam da je nemoguće očekivati vjernost u braku – rekla je Anne. Kirkova gospođa bavila se i prodajom umjetnina, a oboje su se složili da joj je bolje išlo raspolaganje novcem nego njemu. Kada je u 70-ima bio na rubu bankrota, upravo je Anne bila ta koja ih je izvukla pametnim ulaganjima.

Anne i Kirk godinama su jedno drugome slali ljubavna pisma. Anne je u intervjuu kazala da ima “pomiješane osjećaje” kad je riječ o razvoju tehnologije. – Nismo slali e-mailove. To jednostavno nije to. Doduše, za stoti rođendan kupila sam mu iPad koji i danas koristi. Zna čitati vijesti, no ne komentiramo baš politiku. Svaku večer imamo ono što zovemo “zlatni sat”, najčešće prije večere. Tada uzmemo svaki svoje piće i razgovaramo o onome što se događalo tijekom dana – rekla je Anne.

Bili su najstariji hollywoodski par, a sve do samog kraja bili su zaljubljeni baš kao i na početku. Vidjelo se to i na proslavi Kirkova 102. rođendana. Nasmijani i lijepo odjeveni sjedili su svaki u svojim kolicima i držeći se za ruke pozirali fotoreporterima.

Foto: DPA/Pixsell