FOTO Marko Kutlić o teškom rastanku: 'Došao je i taj dan'

Pjevač Marko Kutlić javio se na društvenim mrežama te podijelio emotivnu vijest sa svojim pratiteljima. Naime, Marko je odlučio prodati svoj prepoznatljivi žuti kombi koji mu je godinama služio kao dom na kotačima i vjerni suputnik na putovanjima. Na društvenim mrežama objavio je niz fotografija koje otkrivaju kako je izgledao njegov život na cesti. Od buđenja uz planinske vrhove i jezera do sviranja gitare ispred kombija, Marko je pokazao djelić svakodnevice koju je gradio daleko od klasičnog načina života.

"Došao je i taj dan. Dan da zatvorimo krug", započeo je svoju objavu. Priznao je kako se dugo nadao da će zajedno krenuti na još jedno putovanje, ali da je sada vrijeme za rastanak. "Čuvao sam ga jer sam mislio da ćemo imati vremena za još jedan đir. Još jednu cestu. Još jedno jutro negdje gdje ne znamo nikoga", napisao je.

Kombi za njega nije bio samo prijevozno sredstvo. Kako je otkrio, upravo je u njemu proživio neke od najvažnijih trenutaka svog života. "Bio mi je sklonište kad nisam imao plan. Bio mi je dom kad nisam znao gdje mi je dom. Bio mi je tišina između gradova. Nije to samo kombi. Tko zna – zna", poručio je. Kutlićev žuti kombi ručno je opremljen i potpuno spreman za nove avanture, a pjevač vjeruje da je došlo vrijeme da njegova "kuća putujuća" postane nečiji novi dom.

Fotografije koje je podijelio izazvale su brojne reakcije pratitelja, koji su priznali da ih je njegova objava dirnula i podsjetila na važnost slobode, putovanja i jednostavnog života.

Podsjetimo, pjevač je boravio u ovom kombiju kad je svirao po Italiji. Naime, Marko je sa svojom gitarom svirao u raznim talijanskim mjestima kao ulični svirač. Marko je nedavno nastupio i na festivalu "Cest is the best" u Zagrebu. Marko je, samo sa svojom gitarom, stao pred okupljene i svirao i pjevao. Brojni građani ubrzo su se okupili oko njega te počeli pjevati i snimati.

FOTO Nakon turneje po Italiji, Marko Kutlić nastupio u Zagrebu: Pogledajte djelić atmosfere