Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZNATA INFLUENCERICA

Ovo mnogi nisu znali o Meri Goldašić: Sve je iznenadila priznanjem

Foto: instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 22:00

Influencerica koja se istaknula svojim humorom i autentičnosti odgovarala je na pitanja svojih fanova

Jedna od najpopularnijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, odlučila je posvetiti vrijeme svojim mnogobrojnim obožavateljima na društvenim mrežama. Odgovarala je na razna pitanja, a jedno se ticalo njezine visine. Goldašić je spremno odgovorila da je visoka 171 centimetar. Podsjetimo, Meri je nedavno bila gošća u novoj epizodi podcasta InDizajn Talk, u kojem je s voditeljicom Mirjanom Mikulec pretresla brojne teme, uključujući razvod od bivšeg supruga. Sama najava podcasta izazvala je veliki interes jer u njoj Meri otvoreno progovara o razvodu i reakciji ljudi iz njenog okruženja.

Foto: Instagram screenshot

- Ja sam nepopravljivi romantik i ono, jedan dan kažem neću više, a već sljedeći dan kažem: Ma još 16 puta bih se udala, samo da bude 16 puta bude lijepo. I da 16 puta imamo svadbu, razvoda malo manje - priznala je kroz smijeh influencerica, kao i to da je imala sreću što je ljudi nisu osuđivali nakon razvoda.

Meri Goldašić nakon razvoda: 'Ne zanima me što frustrirane babe i nesigurni muškarci imaju za reći o meni'
1/16

- Imala sam sreću što me nitko tko je znao moju priču nije osuđivao. Ljudi bi jedni prema drugima trebali biti bez osuđivanja jer nikad ne znaš što te u životu čeka. Bilo koga od nas - poručuje Goldašić. Podsjetimo, Meri je vijest o razvodu potvrdila za Večernji list. Bivša natjecateljica "MasterChefa" nije željela detaljnije komentirati situaciju: - Ispričavam se ali ne bih komentirala više i davala izjave, hvala vam - rekla je. 

U međuvremenu influencerica se oglasila na svom Instagram storyju: - Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - zaključila je Goldašić.
Ključne riječi
Meri Goldašić influencerica showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Modni statement

Franka Batelić osvanula u kreaciji od riblje mreže i poslala snažnu poruku

Kroz projekt Krie x Provir odbačene ribarske mreže iz Jadrana prikupljaju se i regeneriraju u Econyl® najlonsko vlakno od kojeg nastaju tkanine za Krie Design i Krie x Provir kolekcije, čime otpad postaje nova sirovina i dio suvremene modne proizvodnje. U manje od dvije godine prikupljeno je više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža iz Jadranskog mora i s obale, zahvaljujući i dojavama građana gdje se one nalaze

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!