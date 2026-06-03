Danijela Dvornik donijela važnu odluku: 'Izgorjela sam, bilo je besanih noći'

Domaća influencerica Danijela Dvornik poznata je po tome što svojim mnogobrojnim pratiteljima često pruža uvid u privatni život, uspone i izazove. Tako je i sada otkrila važnu odluku koju je donijela nakon mjeseci napornog rada i iscrpljujućeg tempa. Na Instagramu je priznala kako posljednja dva mjeseca gotovo da nije imala vremena za sebe jer se posvetila poslovima i rješavanju problema. - Dobro je…. službeno se vraćam u svoju žensku energiju . Vraćam se kremicama, skin-rutini, kosi i noktima , odjeći i obući , torbicama i ostalim ženskim pizdarijama koje nas žene čine ženama. Na neko vrijeme ostavljam radnu, vrtnu odjeću i alate, maske i rukavice…. Sve sam to ja , ali u fazama - započela je Dvornik.

Influencerica priznaje da je sebi zadala previše obaveza i rokova. - Zadnja dva mjeseca sam zbilja “ izgorjela” u poslovima, planiranju , majstorima , rokovima koje sam sebi zadala, problemima i njihovim rješenjima, kao i treniranju strpljenja koje probija sve granice. Bilo je besanih noći kad mi mozak nije davao mira , a tijelo totalno suprotno, mrtvo i tupo, željno odmora - otvorila se Danijela. Međutim, njezina žrtva se naposljetku pokazala vrijednom.

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- Ali sve je ispalo po planu. I sve sam uspjela . Netko je rekao da uspjeh ovisi isključivo o tome jesi li generalno sretna u svom okruženju i svojoj kući. Ti su parametri odavno ispunjeni. Zaista sam sretna tu gdje jesam - zaključila je Danijela Dvornik svoju objavu na Instagramu.