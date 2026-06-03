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VRIJEDILO JE

Danijela Dvornik donijela važnu odluku: 'Izgorjela sam, bilo je besanih noći'

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 21:30

Na Instagramu je priznala kako posljednja dva mjeseca gotovo da nije imala vremena za sebe jer se posvetila poslovima i rješavanju problema

Domaća influencerica Danijela Dvornik poznata je po tome što svojim mnogobrojnim pratiteljima često pruža uvid u privatni život, uspone i izazove. Tako je i sada otkrila važnu odluku koju je donijela nakon mjeseci napornog rada i iscrpljujućeg tempa. Na Instagramu je priznala kako posljednja dva mjeseca gotovo da nije imala vremena za sebe jer se posvetila poslovima i rješavanju problema. - Dobro je…. službeno se vraćam u svoju žensku energiju . Vraćam se kremicama, skin-rutini, kosi i noktima , odjeći i obući , torbicama i ostalim ženskim pizdarijama koje nas žene čine ženama. Na neko vrijeme ostavljam radnu, vrtnu odjeću i alate, maske i rukavice…. Sve sam to ja , ali u fazama - započela je Dvornik.

Influencerica priznaje da je sebi zadala previše obaveza i rokova. - Zadnja dva mjeseca sam zbilja “ izgorjela” u poslovima, planiranju , majstorima , rokovima koje sam sebi zadala, problemima i njihovim rješenjima, kao i treniranju strpljenja koje probija sve granice. Bilo je besanih noći kad mi mozak nije davao mira , a tijelo totalno suprotno, mrtvo i tupo, željno odmora - otvorila se Danijela. Međutim, njezina žrtva se naposljetku pokazala vrijednom.

FOTO Danijelu Dvornik oduševilo iznenađenje koje je dobila od unuke: Odlučila ga je zauvijek ovjekovječiti
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- Ali sve je ispalo po planu. I sve sam uspjela . Netko je rekao da uspjeh ovisi isključivo o tome jesi li generalno sretna u svom okruženju i svojoj kući. Ti su parametri odavno ispunjeni. Zaista sam sretna tu gdje jesam - zaključila je Danijela Dvornik svoju objavu na Instagramu. 
Ključne riječi
Danijela Dvornik showbiz

Komentara 3

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GR
Grundl
21:39 03.06.2026.

Jadan Dino kaj je moral trpit

PA
Pašić
22:23 03.06.2026.

Uzalud se maže kremicama, nema više.

Avatar argus100
argus100
22:21 03.06.2026.

Dakle ovako ide: mati, kći, mati, kći, mati, kći, mati, kći. Imate ideju o kojem dnevnom listu govorim?

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