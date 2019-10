Ubrizgavao si je kokain u vrat, tata ga je prestao financirati i proveo je dvije godine u samici

Obitelj Douglas već je desetljećima među najjačim hollywoodskim imenima te ima sve na dohvat ruke – slavu, uspjeh, luksuz. Međutim, kao što to već biva, prati ih i neizbježna tamna strana velike popularnosti.

Cameron Douglas, sin Michaela i unuk Kirka Douglasa, školski je primjer kako se slava prelomila na njegovim leđima. Prije tri godine Cameron je izašao iz strogo čuvanog zatvora nakon odsluženja sedmogodišnje kazne, od čega je dvije godine proveo u samici.

Naime, 40-godišnjak je bio osuđen zbog posjedovanja i namjere distribucije ilegalnih supstanci kroz darovne košare iz jedne hotelske sobe u New Yorku. S 13 godina je zapalio prvi joint, a kao 15-godišnjak šmrkao je kokain i tu se nije odlučio zaustaviti. Sa 17 je probao kristalni metamfetamin, a s 19 godina otkrio je tekući kokain, od kojeg se, kako piše u knjizi „Long Way Home“, čuju zvona u glavi. Priznao je da si je kokain ubrizgavao kroz vrat i rebra. Do 26. godine, u listu supstanci koje je uzimao uvrstio je i heroin.

- Bio sam vjerojatno vrlo blizu umiranja – rekao je u nedavnom intervjuu za američke medije, a na pitanje o tome kako je proveo toliko vremena u samici i je li ga to rehabilitiralo, Cameron tvrdi da je to bilo potrebno.

– Mislim da je to definitivno način da se zaštite drugi zatvorenici i ljudi oko tebe, ali mora se postaviti vremenski limit za to. Nakon te granice, iskreno mislim da tada postaje mučenje – objasnio je Cameron koji je do svojih ranih 20-ih jedanaest puta završio na odvikavanju, doduše, bez uspjeha. – Nisam bio spreman na promjenu i ne krivim svoje roditelje – objasnio je nakon upita o tome zašto u njegovu slučaju ništa nije upalilo. Nakon neuspjelih pokušaja, otac ga je prestao financirati, a mladi Cameron je došao do ruba te se jednom prilikom upustio u oružanu pljačku marketa i motela odakle je odnio samo 20 dolara. U najmračnijim trenucima njegove ovisnosti uz njega je bila obitelj koja ga je bodrila u svakom koraku izliječenja. – Nikad nisu odustali od mene. Blagoslovljen sam s obitelji koja nikad nije odustala od mene – rekao je.

Njegov otac Michael u istom intervjuu priznao je da se trebao više posvetiti obitelji, da mu brak nije bio dobar te da je bijeg tražio u poslu.