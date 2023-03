Prljavo kazalište danas predstavlja novi singl, a Houra kaže: 'Pjesma je svojevrsna psihoanaliza'

Novi singl Prljavog kazališta – Stare navike premijerno će biti predstavljen na bravo! frekvencijama. Vraćaju li se Prljavci dobrim starim navikama stvaranja hitova, poslušajte danas točno u podne putem najslušanijeg radijskog etera u državi.

- Pjesma je svojevrsna psihoanaliza. Prije gotovo deset godina puštali smo novu stvar. Uvijek smo tandem Ines Prajo i ja, ali konzultiramo se oko glazbe, teksta, svega... tko god radi na njoj, svaki član benda je neizostavna karika, vjerujte, svaki kotačić u stvaranju je bitan. Nazvali smo je 'Stare navike' – e sada je li tu stvar simbolike ili nečega drugog, s veseljem vam mogu reći da poslušate na bravu! – poručio je Jasenko Houra.Prve ritmove novog hita uhvatite na bravo! društvenim mrežama.

Jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih zagrebačkih bendova i nakon više od 45 godina ne prestaje stvarati. Kada stiže novi album i što se još sve sprema u glazbenoj radionici Prljavog kazališta uskoro doznajte u emisiji Uhvati ritam jer su Jasenko Houra i Mladen Bodalec današnji gosti Tatjane Jurić.

Slušajte bravo! koji vam uskoro doma dovodi dečke iz Dubrave. Za mjesec dana počinju prijave za Private singer kada će netko od bravo! slušatelja imati priliku osvojiti privatni koncert Prljavog kazališta u vlastitom dvorištu 17. svibnja.

Podsjetimo, Prljavci su nam još lani najavili novi album koji bi trebao izaći ove jeseni, a najvjerojatnije će se zvati "Babylon Berlin".

- Mi smo itekako samokritični i ne bismo snimali nešto za što nismo sigurni da će se svidjeti publici, ali i struci. Pa da ne znamo što je dobra pjesma, ne bismo ni dobili sve ove nagrade. Znamo vrlo dobro razliku između pjesama "Zelene oči" i "Teške boje". Osobno pratim situaciju koja se događa, što sad publika voli. Na to sam upozoravao diskografe još prije osam godina. Mislim da nismo dobri u selekciji. Danas se svi klade na mlade, ali nikako da osjetim da se to događa. Danas više ne treba diskografska kuća da bi se izdao album, oni to mogu napraviti i doma i onda se reklamirati na YouTubeu. Ja bih vrlo rado razgovarao s tim mladim izvođačima, da vidim kako razmišljaju. Pitanje je uzbudljivosti. Ne moraju biti samo provokativni, nego moraju biti kompletan paket - rekao nam je tada Jasenko Houra.

VIDEO: Let 3 u Rijeci snimali razglednicu kojom će se predstaviti na BBC-u