Prijateljstvo Gabi Novak i Arsena Dedića preraslo je u ljubav: Njezinu sliku čuvao je i prije nego što su se upoznali

U 90. godini napustila nas je glazbena diva Gabi Novak. Velik dio njezinog profesionalnog, ali i privatnog puta obilježio je Arsen Dedić. Ljubavna priča Arsena i Gabi trajala je više od 40 godina, a počela je iz prijateljstva koje je izraslo u ljubav. Gabi je bila grafičarka, a prvo je radila u Vjesniku, pa zatim u Zagreb filmu. Tamo je počela posuđivati glasove animiranim junacima. Primijetio ju je skladatelj Bojan Adamič i pozvao da gostuje na koncertima Big banda u Ljubljani. Gabi se 1958. odlučila potpuno posvetiti glazbi, a upravo je te godine i upoznala Arsena, i to u Zagrebu ispred bivšeg televizijskog studija na uglu Šubićeve i Zvonimirove ulice.

- Upoznao nas je Mario Boljuni. A Arsen je rekao: "Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku ‘58. zalijepljenu njenu sliku." I on je tu teku donio na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopće krenemo zajedno - jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se oženili, Arsen je rekao da se nećemo oženiti “dok mu ja ne rodim dite”, zamislite... Rekao je: “A još ako bude muško, onda si moja do kraja života” - rekla je Gabi. - Ja sam tada bio tek estradni početnik, a Gabi je pjevala s glazbenicima kao što je bio Louis Armstrong – ni manje ni više - prisjećao se Arsen.

Arsen je počeo pisati za Gabi. Iz početka su to bili prepjevi pjesama, a onda i gotove pjesme. Gabi je već tada bila velika zvijezda, nakon što je 1959. osvojila publiku na Zagrebačkom festivalu pjesmom “Ljubav ili šala”, ali i otpjevala evergrin “Sretan put” u filmu H-8. Oboje su bili u braku. Arsen je bio oženjen Vesnom Matoš, nećakinjom velikog Antuna Gustava Matoša, s kojom je imao kćer Sandru. Gabi je iza sebe već imala jedan brak s Bogdanom Debenjakom, a njezin drugi suprug bio je poznati kompozitor Stipica Kalogjera. Prijateljstvo je preraslo u ljubav. Vjenčali su se 1973., a kum im je bio veliki talijanski glazbenik Gino Paoli. Mjesec dana prije rodio se sin Matija. Matiji nije bilo lako odrastati uz epitet “Arsenov i Gabin mali”. No, pokazao je svoju osobnost i ljubav prema glazbi kada je nakon srednje škole upisao Akademiju za klavir u Grazu – smjer jazz, i postao velika zvijezda, poznat i u svjetskim okvirima. Upravo je on majci i savjetovao da se 2003. vrati jazzu.

- Ja sam bila pjevačica, osvajala nagrade, bila priznata, sve to skupa je bilo divno... Međutim, vrtjela sam se u jednom krugu i znala sam da tu mora biti još nešto. Matija je ovako rekao: “Gledaj, mama, idemo napraviti nešto. Da se ne vrtiš stalno po toj zabavnoj glazbi, ja znam sjajne mlade muzičare.” Oslobodila sam se zahvaljujući Matiji i tim sjajnim mladim glazbenicima. S njima sam otkrivala da mogu još nešto, oni su bili moj vjetar u leđa, otvarali su mi neke nove puteve. Došla sam na ono što je negdje u dubini bio cilj mog života i dugih 60 godina na sceni. I zapravo sebi umišljam da sam u zadnjih deset godina postigla to da sam ja sebi kompletna. I kad radim s Matijom svoje solističke koncerte, onda tek osjećam tu bliskost i tu sreću... I znam da će tih sat i trideset minuta biti nešto najljepše što čovjek može podijeliti sa svojim djetetom i s jednim divnim izgrađenim umjetnikom. To je bila ta misija koju sam ja konačno dosegnula - rekla je legendarna Gabi Novak.

Arsenova ljubav prema Gabi nikad nije jenjala, već je postala legenda ne samo bračnog već i profesionalnog trajanja. Pamti se tako naslov intervjua u kojem je Husein Hasanefendić rekao: “Aki i ja smo kao Arsen i Gabi.” Znao je to i Arsen: – Najsretnije i najstabilnije, ono što najviše čuvam, jest život s Gabi. Mi smo već jedno. Bio sam nedavno u vrtiću i pitao jednu curicu kako se zovem. Rekla mi je: “Znam vas jako dobro, vi ste Arsen Dedić i Gabi Novak.”