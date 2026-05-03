Prepoznajete li djecu s fotografije? Troje ih je pokorilo svijet, a samo jedan nije postao slavan

Društvenim mrežama ponovno kruži fotografija koja podsjeća na početke nekih od najvećih zvijezda današnjice. Prizor snimljen sredinom 90-ih prikazuje četvero nasmijanih tinejdžera, članova tada popularne dječje emisije "The All-New Mickey Mouse Club", Disneyjevog projekta koji je svojevremeno bio pravi rasadnik talenata i svijetu predstavio imena poput Christine Aguilere i u nastavku navedenih zvijezda. Naime, na kauču sjede mlada Britney Spears i Justin Timberlake, dvojac koji će početkom novog tisućljeća zavladati globalnom pop scenom, a u sredini je dječak kojeg danas znamo kao jednog od najcjenjenijih glumaca u Hollywoodu, Ryan Gosling. Ipak, najveću znatiželju izazvao je četvrti dječak koji leži preko njihovih krila, a čije ime većini ne znači ništa.

Riječ je o TJ Fantiniju, kolegi "mišketiru" koji je s ovim velikim imenima dijelio scenu od 1993. do 1995. godine. Dok su Spears i Timberlake nakon emisije ostvarili planetarne uspjehe u pop glazbi, a Gosling se prometnuo u hollywoodsku zvijezdu A kategorije i trenutno ga gledamo u najvećem kino hitu "Projekt Spasitelj", Fantinijev životni put krenuo je u potpuno drugačijem smjeru.

Nakon završetka snimanja, Fantini se odlučio povući iz svijeta zabave i posvetiti se mirnijem životu. Kako otkriva jedan korisnik na društvenim mrežama, danas je navodno aktivan u lokalnoj politici kao gradski vijećnik u saveznoj državi Washington, a svoje prve ljubavi, glazbe, nije se u potpunosti odrekao, no njome se sada bavi isključivo kao hobijem, daleko od svjetala reflektora koja i danas obasjavaju njegove nekadašnje kolege s fotografije. Međutim, sudeći prema njegovim objavama na društvenim mrežama, Fantini djeluje sretno i ispunjeno uz svoju obitelj, što potvrđuje da se sreća ne mjeri brojem naslovnica ili osvojenih nagrada, pogotovo s obzirom na probleme sa zakonom njegovih slavnih kolega s fotografije.

*dijelom uz AI