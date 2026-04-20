Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Eduardo Santamarina

Hrvatice su obožavale ovog zavodnika iz Marisol: Iza kulisa prošao je kroz teško razdoblje, a ovako danas izgleda

Foto: YouTube screenshot
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
20.04.2026.
u 08:00

Telenovela "Marisol" ostavila je dubok trag u Hrvatskoj krajem 90-ih, u vrijeme kada su latinoameričke sapunice dominirale malim ekranima. Zahvaljujući dirljivoj priči, dramatičnim obratima i upečatljivim likovima, serija je postala pravi televizijski fenomen, a Eduardo Santamarina prometnuo se u jednu od njezinih najvećih zvijezda. Kao jedno od najprepoznatljivijih lica žanra, Santamarina je svojim šarmom i ulogama, od kultne "Marisol" do nezaboravne "Rubí", obilježio generacije gledatelja. Rođen 1969. u meksičkom Veracruzu, odrastao je u skromnim uvjetima, a iako je prvotno razmišljao o drugačijoj karijeri, ljubav prema glumi odvela ga je na prestižnu akademiju CEA u Mexico Cityju.

Foto: Profimedia

Nakon glumačkih početaka ranih 90-ih i debija u seriji "De frente al sol", Santamarina sredinom desetljeća počinje dobivati značajnije uloge, uključujući i onu negativca u "La dueña". Prekretnica se dogodila 1996. godine s naslovnom ulogom u "Marisol", gdje je kao romantični José Andrés postao jedan od najomiljenijih glumaca tog doba. Taj uspjeh otvorio mu je vrata brojnim projektima, a 2004. godine ostvaruje još jednu kultnu ulogu kao Alejandro u seriji "Rubí". Njegova interpretacija kompleksnog lika u ljubavnom trokutu donijela mu je nagradu za najboljeg glumca i učvrstila status vrhunskog "galana". Tijekom bogate karijere nanizao je brojne glavne uloge u hitovima poput "Salud, dinero y amor", "Velo de novia", "La desalmada" i mnogim drugima.

Osim u telenovelama, Santamarina je svoj opus proširio ulogama u filmovima i serijama poput "El secreto de Selena". Njegov privatni život često je zanimao javnost, posebno brak s glumicom Itatí Cantoral s kojom ima blizance, a koji je završio 2004. godine. Od 2009. u sretnom je braku s kolegicom Mayrín Villanuevom s kojom ima kćer, nastojeći unatoč slavi zadržati obiteljsku intimu. Glumac je otvoreno progovorio i o osobnim borbama s ovisnošću koje je uspješno prebrodio, pokazavši veliku ustrajnost. Danas je Eduardo Santamarina i dalje nezaobilazno ime u svijetu televizije.

Posljednjih godina publika ga je pratila u projektima kao što su "La desalmada" i "Nadie como tú", a njegova stalna prisutnost u novim produkcijama potvrđuje da je i nakon desetljeća rada jedno od najtraženijih imena u svijetu latinoameričkih sapunica.

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!'
Ključne riječi
TV televizija Marisol SAPUNICA serija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!