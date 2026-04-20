Hrvatice su obožavale ovog zavodnika iz Marisol: Iza kulisa prošao je kroz teško razdoblje, a ovako danas izgleda

Telenovela "Marisol" ostavila je dubok trag u Hrvatskoj krajem 90-ih, u vrijeme kada su latinoameričke sapunice dominirale malim ekranima. Zahvaljujući dirljivoj priči, dramatičnim obratima i upečatljivim likovima, serija je postala pravi televizijski fenomen, a Eduardo Santamarina prometnuo se u jednu od njezinih najvećih zvijezda. Kao jedno od najprepoznatljivijih lica žanra, Santamarina je svojim šarmom i ulogama, od kultne "Marisol" do nezaboravne "Rubí", obilježio generacije gledatelja. Rođen 1969. u meksičkom Veracruzu, odrastao je u skromnim uvjetima, a iako je prvotno razmišljao o drugačijoj karijeri, ljubav prema glumi odvela ga je na prestižnu akademiju CEA u Mexico Cityju.

Nakon glumačkih početaka ranih 90-ih i debija u seriji "De frente al sol", Santamarina sredinom desetljeća počinje dobivati značajnije uloge, uključujući i onu negativca u "La dueña". Prekretnica se dogodila 1996. godine s naslovnom ulogom u "Marisol", gdje je kao romantični José Andrés postao jedan od najomiljenijih glumaca tog doba. Taj uspjeh otvorio mu je vrata brojnim projektima, a 2004. godine ostvaruje još jednu kultnu ulogu kao Alejandro u seriji "Rubí". Njegova interpretacija kompleksnog lika u ljubavnom trokutu donijela mu je nagradu za najboljeg glumca i učvrstila status vrhunskog "galana". Tijekom bogate karijere nanizao je brojne glavne uloge u hitovima poput "Salud, dinero y amor", "Velo de novia", "La desalmada" i mnogim drugima.

Osim u telenovelama, Santamarina je svoj opus proširio ulogama u filmovima i serijama poput "El secreto de Selena". Njegov privatni život često je zanimao javnost, posebno brak s glumicom Itatí Cantoral s kojom ima blizance, a koji je završio 2004. godine. Od 2009. u sretnom je braku s kolegicom Mayrín Villanuevom s kojom ima kćer, nastojeći unatoč slavi zadržati obiteljsku intimu. Glumac je otvoreno progovorio i o osobnim borbama s ovisnošću koje je uspješno prebrodio, pokazavši veliku ustrajnost. Danas je Eduardo Santamarina i dalje nezaobilazno ime u svijetu televizije.

Posljednjih godina publika ga je pratila u projektima kao što su "La desalmada" i "Nadie como tú", a njegova stalna prisutnost u novim produkcijama potvrđuje da je i nakon desetljeća rada jedno od najtraženijih imena u svijetu latinoameričkih sapunica.