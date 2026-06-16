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ŠIRI SE OBITELJ

Siniši Vuci stiže još jedno unuče! Glazbenikov sin pohvalio se predivnom viješću, reakcije pljušte

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 18:00

Par je radosnu vijest podijelio na društvenim mrežama, otkrivši da čekaju djevojčicu, čime su dodatno raznježili svoje pratitelje i prijatelje.

Sretne vijesti stižu iz obitelji Vuco! Vilibald Vuco, 29-godišnji sin poznatog hrvatskog pjevača Siniše Vuce, sa svojom zaručnicom Meriam Benmiloud očekuje prvo dijete. Par je radosnu vijest podijelio na društvenim mrežama, otkrivši da čekaju djevojčicu, čime su dodatno raznježili svoje pratitelje i prijatelje. Vijest o trudnoći objavljena je svega dva mjeseca nakon njihovih zaruka, a sretni par odlučio je i spol djeteta otkriti na prigodnoj proslavi u krugu obitelji i bliskih prijatelja. Poseban trenutak bio je organiziran kao klasična “gender reveal” zabava – u jednom trenutku zajednički su probušili crni balon s natpisom “Boy or Girl”, iz kojeg su potom izletjeli ružičasti konfeti, otkrivši da u njihov dom stiže djevojčica. Emotivni trenutak brzo je završio na društvenim mrežama, gdje je Vilibald podijelio video uz jednostavan, ali snažan opis: “Naš svijet”.

Njegova zaručnica Meriam Benmiloud ima hrvatsko-tuniske korijene te je četiri godine mlađa od Vilibalda. Njihova ljubavna priča traje već tri godine, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na Hvaru, otoku na koji je Meriam godinama dolazila tijekom ljeta. Ono što je započelo kao slučajan susret u ljetnoj atmosferi ubrzo je preraslo u stabilnu vezu, koja sada ulazi u novo, obiteljsko poglavlje. Vilibald Vuco dolazi iz poznate glazbene obitelji kao jedno od četvero djece Siniša Vuco i njegove supruge Jelene. Ima brata Luku te sestre Katarinu i Brigitu, a iako potječe iz glazbeno prepoznatljive obitelji, vlastiti profesionalni put izgradio je izvan estrade.

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Nakon što je ranije gradio nogometnu karijeru, igrajući za HNK Hajduk Split i Rudeš, sportski put mu je prerano prekinula ozljeda. Nakon završetka nogometne karijere okrenuo se poslovnom svijetu te se danas bavi nekretninama, gdje nastavlja graditi svoj profesionalni identitet izvan sjene poznatog prezimena.

Ključne riječi
Meriam Benmiloud Siniša Vuco Vilibald Vuco showbiz

Komentara 1

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18:26 16.06.2026.

Bravo. Napokon dobra vijest

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